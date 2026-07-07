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Đối thoại chính sách mới về đầu tư, kinh doanh

Sáng 7/7, Cục Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp), Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại chính sách mới về đầu tư, kinh doanh và nâng cao văn hoá tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đối thoại chính sách mới về đầu tư, kinh doanhCác đại biểu, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã tham dự chương trình.

Tham gia hội nghị, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật mới, trọng tâm là những chính sách mới của Luật Đầu tư năm 2025 và nghị định hướng dẫn thi hành; các biện pháp phòng tránh rủi ro liên quan đến những chính sách thuế, phí mới trong thực tiễn thi hành và tháo gỡ vướng mắc pháp lý.

Đối thoại chính sách mới về đầu tư, kinh doanhChuyên gia trao đổi nội dung phòng, tránh rủi ro liên quan đến những chính sách thuế, phí mới trong thực tiễn thi hành và tháo gỡ vướng mắc pháp lý.

Hội nghị tập huấn nhằm cụ thể hoá chương trình hỗ trợ pháp lý chuyên ngành, đặc biệt là đối với công tác nâng cao năng lực tư vấn, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham gia các mô hình đầu tư, kinh doanh bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Đối thoại chính sách mới về đầu tư, kinh doanhToàn cảnh hội nghị.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đối thoại chính sách tỉnh Phú Thọ Hộ kinh doanh Luật Đầu tư Chính sách thuế Pháp luật doanh nghiệp nhỏ và vừa Chương trình Trợ giúp pháp lý đầu tư kinh doanh
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