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Diễn đàn đối thoại bảo hiểm tiền gửi 2026

Sáng 4/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Chi nhánh Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Tây Bắc bộ tổ chức Diễn đàn đối thoại bảo hiểm tiền gửi 2026 cập nhật chính sách và thực hành nghiệp vụ.

Diễn đàn đối thoại bảo hiểm tiền gửi 2026Các vị đại biểu tham dự diễn đàn.

Từ ngày 1/5/2026, Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025 chính thức có hiệu lực thi hành, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong khuôn khổ pháp lý bảo vệ người gửi tiền và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính – ngân hàng tại Việt Nam. Đây được xem là một trong những giải pháp nền tảng nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tổ chức tín dụng trước các biến động kinh tế và tài chính.

Diễn đàn đối thoại bảo hiểm tiền gửi 2026Cán bộ, nhân viên các tổ chức tín dụng tham dự diễn đàn.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Chi nhánh Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam khu vực Tây Bắc Bộ giới thiệu mô hình hoạt động của BHTGVN; nội dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi và hoạt động nghiệp vụ; quyền và nghĩa vụ của người gửi tiền; hạn mức bảo hiểm tiền gửi; chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền... Đồng thời, đối thoại, giao lưu, giải đáp thắc mắc, giúp cán bộ, nhân viên các tổ chức tín dụng hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến bảo hiểm tiền gửi.

Diễn đàn đối thoại bảo hiểm tiền gửi 2026Diễn đàn đối thoại bảo hiểm tiền gửi 2026Nội dung giới thiệu được sân khấu hóa giúp đại biểu dễ theo dõi.

Thông qua diễn đàn, các tổ chức tín dụng tham gia bảo hiểm tiền gửi cập nhật kịp thời các quy định mới, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với cơ quan bảo hiểm tiền gửi trong công tác bảo vệ người gửi tiền. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng đối với hệ thống ngân hàng, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động tín dụng trên địa bàn.

Diễn đàn đối thoại bảo hiểm tiền gửi 2026Quang cảnh hội nghị.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Tổ chức tín dụng tỉnh Phú Thọ Trung tâm hội nghị Đối thoại diễn đàn Ngân hàng Nhân viên Tài chính Đại biểu
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