Ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự lĩnh vực nội vụ

Chiều 18/8, Công an tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực nội vụ. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và Công an tỉnh ký kết Quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 10 điều, quy định chi tiết về 14 nội dung phối hợp. Trong đó, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác lao động, việc làm, người có công; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tuyển dụng công chức, viên chức, bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.

Hai cơ quan cũng thống nhất đẩy mạnh phát động, tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Quy chế phối hợp cũng xác định nguyên tắc, trách nhiệm triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ, tạo cơ sở quan trọng để hai cơ quan tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Hai đồng chí đề nghị các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc chủ động triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung đã thống nhất; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, bảo đảm chủ động, kịp thời, thống nhất, hiệu quả trong xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trong lĩnh vực nội vụ.

Đồng thời, duy trì việc đánh giá, rà soát kết quả thực hiện theo định kỳ, kịp thời báo cáo lãnh đạo hai cơ quan những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh để thống nhất giải pháp, điều chỉnh nội dung phối hợp phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ; tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Duy Thành - Trung Kiên