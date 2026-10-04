Gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đang bước vào giai đoạn nước rút. Khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, yêu cầu đặt ra là tổ chức lại công trường, tăng nguồn lực, xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng kỹ thuật và siết trách nhiệm nhà thầu, bảo đảm mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án.

Mặt bằng cơ bản đã sẵn sàng

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì được phê duyệt tại Quyết định số 1331/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2023, điều chỉnh tại Quyết định số 1875/QĐ-BXD ngày 28/10/2025 của Bộ Xây dựng. Tuyến dài khoảng 11,06km, tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Dự án gồm hai đoạn: Km38+600 - Km39+600 quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 18m; Km39+600 - Km49+768 quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 25-26m. Nguồn vốn gồm 799,74 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 458,44 tỷ đồng ngân sách tỉnh.

Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối Vĩnh Yên với Việt Trì, có lưu lượng phương tiện lớn, đi qua nhiều khu dân cư, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Các xã Hội Thịnh, Tề Lỗ và Vĩnh Thành đạt 100%; Vĩnh An, Vĩnh Hưng đạt 99,9%. Tính đến ngày 23/9, diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 44,47/44,51ha, tương ứng 99,91%; diện tích bàn giao đạt 43,15/44,51ha, tương ứng 96,94%. Năm 2026, vốn dành cho giải phóng mặt bằng được giao 320,264 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân 317,67 tỷ đồng, đạt 99,2%.

Các nhà thầu tập trung thi công nhằm đảm bảo tiến độ theo đúng cam kết.

Mặt bằng cơ bản được bàn giao tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung thi công. Tuy nhiên, theo báo cáo của tư vấn giám sát trong các tháng 6, 7 và 8/2026, tiến độ thi công Gói thầu số QL2-XL vẫn chậm, có nguy cơ ảnh hưởng mục tiêu hoàn thành dự án trong năm nay.

Vấn đề đặt ra không còn chủ yếu ở mặt bằng mà là năng lực tổ chức thi công, huy động nguồn lực và khai thác hiệu quả mặt bằng đã được bàn giao.

Gỡ điểm nghẽn, chạy đua với thời gian

Cùng với thi công, việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật đang là nhiệm vụ cần được tập trung xử lý. Đường nước sạch nông thôn mới thi công được 1.435/3.285m, còn khoảng 1,85km. Đường điện của Công ty Điện lực Phú Thọ mới thi công 35/123 vị trí cột, còn 88 cột, tương ứng khoảng 2,5km.

Một số tuyến cáp viễn thông, đường điện, đường ống cấp nước cũng đang được phối hợp di chuyển. Phần lớn công việc phải thực hiện đồng bộ với thi công nền đường và hệ thống cống thoát nước.

Các hạng mục có mối liên hệ chặt chẽ: nhà thầu QL2 chậm hoàn thành nền đường, rãnh thoát nước sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển hạ tầng kỹ thuật; ngược lại, hạ tầng chưa được di chuyển sẽ hạn chế phạm vi tổ chức thi công.

Vì vậy, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, các nhà thầu và địa phương phải phối hợp theo từng vị trí, từng mốc thời gian, bảo đảm các phần việc được triển khai đồng bộ.

Theo kế hoạch, nền đường và rãnh thoát nước tại các vị trí liên quan đến di chuyển hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành trước ngày 10/10/2026; các công trình hạ tầng kỹ thuật còn lại phấn đấu hoàn thành di chuyển trước ngày 30/10/2026.

Đây là những mốc thời gian gấp trong khi mục tiêu của toàn dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Do đó, chủ đầu tư yêu cầu Liên danh nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết trên toàn bộ phạm vi mặt bằng đã bàn giao, xác định các vị trí “đường găng”, ưu tiên những hạng mục quyết định tiến độ chung.

Nhà thầu phải tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực; bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp tại những vị trí đủ điều kiện; đồng thời tối ưu biện pháp thi công để bù đắp khối lượng chậm.

Trong quá trình kiểm tra dự án mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công khoa học, đồng bộ và khai thác hiệu quả toàn bộ mặt bằng đã bàn giao.

Tiến độ phải được cập nhật theo từng đoạn tuyến, từng hạng mục; chủ đầu tư báo cáo Bộ Xây dựng hằng tuần để theo dõi, chỉ đạo. Nhà thầu để chậm tiến độ phải chịu trách nhiệm; trường hợp cần thiết sẽ bị đưa vào danh sách thông báo trên phạm vi cả nước.

Tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, hỗ trợ nhà thầu tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công, tạo điều kiện để dự án bảo đảm tiến độ.

Cùng với tăng tốc, công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường phải được duy trì, nhất là trong điều kiện Quốc lộ 2 vẫn đang khai thác với lưu lượng phương tiện lớn và đi qua nhiều khu dân cư, doanh nghiệp.

Siết trách nhiệm nhà thầu

Cùng với bổ sung nguồn lực, chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp mạnh đối với những nhà thầu không đáp ứng tiến độ.

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy đã có văn bản cảnh cáo Công ty TNHH Phúc Thành An và Công ty CP Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương. Toàn bộ khối lượng còn lại tại phạm vi nút giao cuối tuyến Km49+440 và đoạn Km41+06,23 - Km42+662,19 được điều chuyển từ Công ty CP Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương sang Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ.

Việc điều chuyển khối lượng gắn trách nhiệm cụ thể với từng nhà thầu. Chủ đầu tư tiếp tục theo dõi tiến độ, khối lượng thực hiện hằng ngày; trường hợp tổ chức thi công không đáp ứng yêu cầu sẽ áp dụng các chế tài theo hợp đồng.

Trong giai đoạn nước rút, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng máy móc, nhân công mà còn phải tổ chức thi công hợp lý, tập trung vào những vị trí quyết định tiến độ. Mặt bằng đã bàn giao phải được chuyển hóa thành khối lượng thi công thực tế; những vị trí còn vướng hạ tầng kỹ thuật phải có phương án và thời hạn xử lý cụ thể.

Với công tác giải phóng mặt bằng đã đạt mức cao, các mốc di chuyển hạ tầng kỹ thuật được xác định cụ thể và biện pháp xử lý đối với nhà thầu chậm tiến độ đã được triển khai, Dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc .

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều. Bám sát từng hạng mục, từng mũi thi công, xử lý kịp thời các điểm nghẽn và gắn tiến độ với trách nhiệm cụ thể của từng nhà thầu là yêu cầu then chốt để dự án giữ mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2026, tạo điều kiện đưa tuyến đường vào khai thác năm 2027, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thúy Hường