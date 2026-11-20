Mở đường, mở lòng dân

Xác định hạ tầng giao thông là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Bình Tuyền đang dồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Với phương châm “lấy động lực phát triển làm quyết sách hành động”, địa phương đã biến công tác dân vận khéo thành chìa khóa để “gỡ” những điểm nghẽn, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm.

Đối thoại để tìm cách gỡ khó

Trong quy hoạch phát triển vùng, Bình Tuyền giữ vị trí kết nối quan trọng khi có nhiều tuyến giao thông lớn đi qua. Nổi bật là Dự án thành phần 1: Bồi thường, GPMB phục vụ đầu tư xây dựng tuyến đường từ ĐT.310B kết nối đường D3 (khu vực thôn Thanh Lanh) và Dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô (tuyến Vành đai 5 - vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang). Những công trình này được xác định mang tính động lực, không chỉ hoàn thiện mạng lưới giao thông nội vùng mà còn mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy giao thương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Nhận thức rõ ý nghĩa chiến lược đó, Đảng ủy, UBND xã Bình Tuyền xác định công tác GPMB không đơn thuần là nhiệm vụ hành chính, mà là nhiệm vụ chính trị. Xã chủ động cụ thể hóa cơ hội phát triển thành những quyết sách sát thực tiễn như thành lập các tổ công tác chuyên trách, phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với tiến độ từng dự án.

Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã Bình Tuyền tổ chức tuyên truyền, vận động và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với Nhân dân thôn Mỹ Khê.

Thực tiễn cho thấy, GPMB luôn là khâu phức tạp, nhạy cảm bởi tác động trực tiếp đến quyền lợi, sinh kế của người dân. Do đó, nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, Bình Tuyền đã chọn cách tiếp cận với người dân rất sớm từ việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp ngay tại cơ sở.

Minh chứng rõ nét là chuỗi hoạt động cao điểm trong tháng 11/2026. Đầu tháng, tại Nhà văn hóa thôn Thanh Lanh, tổ công tác của xã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có đất và tài sản thuộc phạm vi thu hồi của tuyến đường ĐT.310B kết nối đường D3. Tiếp đó, vào chiều ngày 10/11, tại thôn Mỹ Khê, Ban Chỉ đạo GPMB xã tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô.

Tại các hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã cùng các cơ quan chuyên môn đã thông tin đầy đủ, minh bạch về quy mô, mục tiêu, chỉ giới thu hồi, diện tích cũng như các quy định pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Không khí tại các buổi làm việc diễn ra dân chủ, cởi mở và thẳng thắn. Người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và nêu lên những vướng mắc cụ thể.

Nếu như tại thôn Thanh Lanh, các kiến nghị tập trung vào nguồn gốc sử dụng đất, đơn giá bồi thường và tiến độ chi trả, thì tại thôn Mỹ Khê, bài toán đặt ra là việc xác định ranh giới đất, tình trạng chồng lấn diện tích với Trung tâm Nông lâm nghiệp và Thủy sản Phú Thọ, cũng như chính sách hỗ trợ tài sản trên đất...

Lãnh đạo xã và đại diện Ban Quản lý dự án xã đã lắng nghe, giải đáp thấu đáo từng nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề phức tạp, liên quan đến lịch sử quản lý đất đai hoặc vượt thẩm quyền, chính quyền nghiêm túc ghi nhận, cam kết rà soát, xác minh cụ thể từng trường hợp để tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét giải quyết. Sự cầu thị, minh bạch này đã củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Tạo đồng thuận từ cơ sở

Một điểm sáng trong cách làm của Bình Tuyền là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng.

Tại cơ sở, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác Mặt trận thực sự trở thành những “cầu nối” tin cậy giữa ý Đảng và lòng dân. Trong hội nghị đối thoại tại thôn Mỹ Khê, cấp ủy chi bộ và lãnh đạo thôn đã khẳng định sự thống nhất cao với chủ trương của Nhà nước, đồng thời cam kết sát cánh cùng chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời các kiến nghị phát sinh ngay từ cơ sở.

Nhờ sự kiên trì vận động theo phương châm “mưa dầm thấm lâu” và cách giải quyết thấu tình đạt lý, đa số các hộ dân tại khu vực Thanh Lanh và Mỹ Khê đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao. Nhiều hộ gia đình chủ động phối hợp cung cấp hồ sơ, tham gia kiểm đếm tài sản, xác minh nguồn gốc đất để cơ quan chức năng sớm hoàn thiện phương án bồi thường.

Sự đồng thuận của người dân chính là nguồn lực để Bình Tuyền hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Từ kết quả đạt được, lãnh đạo xã đã chỉ đạo Ban GPMB, các bộ phận chuyên môn tập trung đẩy nhanh tiến độ cho các bước tiếp theo.

Với cách làm bài bản, trên tinh thần lắng nghe, giải đáp kịp thời ý kiến của Nhân dân, các dự án trên địa bàn xã đã nhận được sự đồng thuận cao. - Nhân dân thôn Thanh Lanh trao đổi, kiến nghị với lãnh đạo UBND xã.

Cụ thể, đối với tuyến đường từ ĐT.310B kết nối đường D3, địa phương đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân trước ngày 15/11/2026.

Đối với Dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô, các cơ quan chuyên môn đang khẩn trương rà soát, áp dụng đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ, đồng thời tham mưu giải quyết dứt điểm các vướng mắc về ranh giới đất đai, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Có thể thấy, với tư duy đổi mới, lấy động lực phát triển làm quyết sách và lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo, xã Bình Tuyền đang từng bước “gỡ” những nút thắt trong công tác GPMB. Và những tuyến đường mới sắp thành hình sẽ minh chứng cho sức mạnh của ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân, làm bàn đạp quan trọng để Bình Tuyền bứt phá trong giai đoạn mới.

Minh Tự