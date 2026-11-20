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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm đặc sản Mê Gạo ST25 (túi 2kg)
59.000 đồng/túi
2
Phở bò Vifon (gói 65g)
9.600 đồng/gói
3
Ba rọi heo C.P (khay 300g)
44.700 đồng/khay
4
Ức gà phi lê có da C.P (khay 300g)
27.900 đồng/khay
5
Trứng gà tươi (hộp 10 quả)
27.000 đồng/hộp
6
Nấm bào ngư trắng (gói 300g)
17.000 đồng/gói
7
Bầu sao tươi (túi 500g)
9.205 đồng/túi
8
Táo Nam Phi giòn ngọt (kg)
49.000 đồng/kg
9
Chuối già giống Nam Mỹ (kg)
21.000 đồng/kg
10
Bánh bao không nhân Thọ Phát (gói 300g)
26.000 đồng/gói
11
Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK có đường (lốc 4 hộp 180ml)
40.500 đồng/lốc
12
Bánh Choco-pie Orion (hộp 12 cái 396g)
54.000 đồng/hộp
13
Nước tinh khiết Aquafina (chai 1.5 lít)
11.900 đồng/chai
14
Nước rửa chén Sunlight chanh (túi 2.9 lít)
69.000 đồng/túi
15
Nước giặt OMO Matic cửa trên sạch thơm vượt trội (túi 2.2kg)
105.000 đồng/túi
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 19/11/2026
Giá cả thị trường ngày 18/11/2026
Giá cả thị trường ngày 17/11/2026
Giá cả thị trường ngày 16/11/2026
Giá cả thị trường ngày 15/11/2026
Giá cả thị trường ngày 13/11/2026
Giá cả thị trường ngày 12/11/2026