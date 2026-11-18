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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo nở xốp túi (túi 5kg)
85.000 đồng/túi
2
Hủ tiếu Nam Vang Vifon (gói 70g)
10.500 đồng/gói
3
Xương heo có thịt C.P (khay 400g)
35.600 đồng/khay
4
Má đùi gà cắt sẵn C.P (khay 400g)
32.405 đồng/khay
5
Lươn làm sạch (gói 200g)
23.244 đồng/gói
6
Nấm đùi gà lớn nội địa Trung (hộp 500g)
38.000 đồng/hộp
7
Bí đỏ hồ lô tươi
23.100 đồng/kg
8
Mít Thái xẻ miếng tươi (khay 500g)
19.200 đồng/khay
9
Cóc giống Thái tươi (túi 500g)
9.000 đồng/túi
10
Bánh bao nhân khoai môn Mani (gói 300g)
24.500 đồng/gói
11
Thùng 48 hộp sữa tươi TH true MILK ít đường (hộp 110ml)
295.000 đồng/hộp
12
Kẹo sữa caramen Alpenliebe (túi 105g)
32.000 đồng/túi
13
Trà Oolong Tea+ Plus Suntory (Chai 450ml)
10.500 đồng/chai
14
Nước tẩy nhà tắm VIM diệt khuẩn chanh sả (chai 870ml)
39.000 đồng/chai
15
Nước giặt Surf hương hoa tulip & lan tiên (túi 2.8kg)
99.000 đồng/túi
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 17/11/2026
Giá cả thị trường ngày 16/11/2026
Giá cả thị trường ngày 15/11/2026
Giá cả thị trường ngày 13/11/2026
Giá cả thị trường ngày 12/11/2026
Giá cả thị trường ngày 11/11/2026
Giá cả thị trường ngày 10/11/2026