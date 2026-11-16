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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm hương sữa Gạo Ơi ST25 (túi 5kg)
109.000 đồng/túi
2
Phở Vifon vị bò (gói 75g)
11.500 đồng/gói
3
Chân giò heo C.P (khay 450g)
44.550 đồng/khay
4
Chân gà tươi làm sạch (khay 500g)
40.860 đồng/khay
5
Cá chạch quế làm sạch (khay 500g)
72.500 đồng/khay
6
Nấm hải sản nội địa Trung (gói 150g)
15.000 đồng/gói
7
Củ cải trắng tươi (kg)
23.660 đồng/kg
8
Dừa xiêm gọt vỏ (quả 400g+)
14.600 đồng/quả
9
Xoài cát chu tươi (túi 700g)
32.480 đồng/túi
10
Bánh gạo Hàn Quốc có xốt HT Food (gói 400g)
55.000 đồng/gói
11
Sữa bò tươi tiệt trùng Long Thành Lothamilk (lốc 4 hộp 110ml)
18.000 đồng/lốc
12
Kẹo dẻo hương trái cây LOT100 (túi 150g)
25.000 đồng/túi
13
Nước bưởi ép nguyên chất Vfresh (hộp 1 lít)
42.000 đồng/hộp
14
Combo nước rửa chén Sunlight 3.1kg & lau sàn Sunlight 2.7kg
123.000 đồng/2 chai
15
Nước giặt OMO Comfort hương nước hoa tinh tế (túi 3.8kg)
205.000 đồng/túi
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 15/11/2026
Giá cả thị trường ngày 13/11/2026
Giá cả thị trường ngày 12/11/2026
Giá cả thị trường ngày 11/11/2026
Giá cả thị trường ngày 10/11/2026
Giá cả thị trường ngày 9/11/2026
Giá cả thị trường ngày 8/ 11/2026