Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 9/11/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Táo Nam Phi giòn ngọt túi

49.000 đồng/kg

2

Nho mẫu đơn nội địa Trung

79.000 đồng/kg

3

Ổi nữ hoàng, quả từ 160g trở lên

20.510 đồng/kg

4

Gia vị nêm sẵn nấu bún bò Huế Aji-Quick gói

8.600 đồng/gói 59g

5

Phở khô Susan gói 2

15.800 đồng/gói 200g

6

Mì vắt Hảo Hảo túi (10 vắt) (không gói gia vị)

36.000 đồng/túi

7

Bánh canh Nhật Minh gói

31.500 đồng/gói 350g

8

Nui rau củ ống dài Lotus gói

15.000 đồng/gói 200g

9

Sườn bò Úc cắt Soup An Gia Food gói

269.000 đồng/gói 500g

10

Cá trứng nguyên con Tân Hải Hòa khay

49.000 đồng/khay 200g

11

Thịt ba chỉ bò Mỹ cắt cuộn Orifood khay

142.000 đồng/300g

12

Cà phê rang xay Phương Vy Moka

97.000 đồng/gói 500g

13

Trà Atisô túi lọc LadoActiso hộp 200g

110.000 đồng/100 gói 2g

14

Bánh quy dừa phủ socola Bibica Premium hộp

60.000 đồng/hộp 228g

15

Bánh cá vị tôm nướng môi đỏ Orion Marine Boy hộp

13.000 đồng/hộp 35g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 9/11/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Gia vị Nữ hoàng Hàng hóa Nam phi Cà phê Rau củ Phở Trà Huế
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