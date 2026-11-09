Giá cả thị trường ngày 9/11/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Táo Nam Phi giòn ngọt túi
49.000 đồng/kg
2
Nho mẫu đơn nội địa Trung
79.000 đồng/kg
3
Ổi nữ hoàng, quả từ 160g trở lên
20.510 đồng/kg
4
Gia vị nêm sẵn nấu bún bò Huế Aji-Quick gói
8.600 đồng/gói 59g
5
Phở khô Susan gói 2
15.800 đồng/gói 200g
6
Mì vắt Hảo Hảo túi (10 vắt) (không gói gia vị)
36.000 đồng/túi
7
Bánh canh Nhật Minh gói
31.500 đồng/gói 350g
8
Nui rau củ ống dài Lotus gói
15.000 đồng/gói 200g
9
Sườn bò Úc cắt Soup An Gia Food gói
269.000 đồng/gói 500g
10
Cá trứng nguyên con Tân Hải Hòa khay
49.000 đồng/khay 200g
11
Thịt ba chỉ bò Mỹ cắt cuộn Orifood khay
142.000 đồng/300g
12
Cà phê rang xay Phương Vy Moka
97.000 đồng/gói 500g
13
Trà Atisô túi lọc LadoActiso hộp 200g
110.000 đồng/100 gói 2g
14
Bánh quy dừa phủ socola Bibica Premium hộp
60.000 đồng/hộp 228g
15
Bánh cá vị tôm nướng môi đỏ Orion Marine Boy hộp
13.000 đồng/hộp 35g
Kết Đoàn
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Giá cả thị trường ngày 7 / 11/2026
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