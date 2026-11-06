Giá cả thị trường ngày 6/11/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Táo Ninh Thuận trái từ 30g trở lên (25-33 trái/kg)
17.500 đồng/500g
2
Ổi Đài Loan trái từ 220g trở lên
20.400 đồng/1kg
3
Bắp cải trắng bắp từ 700g trở lên
9.600 đồng/500g
4
Hành tây
11.300 đồng/300g
5
Dầu đậu nành 100% nguyên chất Tường An chai
72.500 đồng/chai 1 lít
6
Nước mắm cá cơm Thuận Phát 30 độ đạm chai
66.500 đồng/chai 610ml
7
Nước tương hảo hạng Maggi chai
25.500 đồng/chai 200ml
8
Hạt nêm cao cấp Maggi nấm hương gói
53.500 đồng/gói 450g
9
Tiêu đen xay Dh Foods hũ
27.500 đồng/hũ 45g
10
Lốc 4 hộp sữa lúa mạch socola Ovaltine
34.000 đồng/4 hộp 180ml
11
Lốc 4 hộp sữa yến mạch vị cafe latte Celano
48.000 đồng/4 hộp 180ml
12
Trà xanh Moncha nụ hoa lài hộp
45.000 đồng/hộp 50g
13
Ngũ cốc dinh dưỡng MacCereal bịch
93.000 đồng/bịch 560g
14
Sữa tắm Hazeline nâng tông da sữa chua hương hoa linh lan
131.000 đồng/chai 667ml
15
10 cuộn giấy vệ sinh Bless You À La Vie 2 lớp
99.000 đồng/lốc 10 cuộn
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