Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 6/11/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Táo Ninh Thuận trái từ 30g trở lên (25-33 trái/kg)

17.500 đồng/500g

2

Ổi Đài Loan trái từ 220g trở lên

20.400 đồng/1kg

3

Bắp cải trắng bắp từ 700g trở lên

9.600 đồng/500g

4

Hành tây

11.300 đồng/300g

5

Dầu đậu nành 100% nguyên chất Tường An chai

72.500 đồng/chai 1 lít

6

Nước mắm cá cơm Thuận Phát 30 độ đạm chai

66.500 đồng/chai 610ml

7

Nước tương hảo hạng Maggi chai

25.500 đồng/chai 200ml

8

Hạt nêm cao cấp Maggi nấm hương gói

53.500 đồng/gói 450g

9

Tiêu đen xay Dh Foods hũ

27.500 đồng/hũ 45g

10

Lốc 4 hộp sữa lúa mạch socola Ovaltine

34.000 đồng/4 hộp 180ml

11

Lốc 4 hộp sữa yến mạch vị cafe latte Celano

48.000 đồng/4 hộp 180ml

12

Trà xanh Moncha nụ hoa lài hộp

45.000 đồng/hộp 50g

13

Ngũ cốc dinh dưỡng MacCereal bịch

93.000 đồng/bịch 560g

14

Sữa tắm Hazeline nâng tông da sữa chua hương hoa linh lan

131.000 đồng/chai 667ml

15

10 cuộn giấy vệ sinh Bless You À La Vie 2 lớp

99.000 đồng/lốc 10 cuộn

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 6/11/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: ổi Đài Loan giá cả thị trường Lốc Dinh dưỡng Ninh thuận Sữa chua Nước mắm Trà xanh Hàng hóa Hoa
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