Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 2/11/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Má đùi gà cắt sẵn

32.405 đồng/400g

2

Gà vườn đất đỏ

52.500 đồng/500g

3

Cá nục làm sạch

48.400 đồng/550g

4

Cá hồi Coho cắt khúc nhập khẩu Chi Lê (giao khúc giữa)

90.500 đồng/250g

5

Nho đỏ không hạt Crimson nhập khẩu nội địa Trung

47.500 đồng/500g

6

Chôm chôm giống Thái

40.000 đồng/500g

7

Ổi nữ hoàng trái từ 160g trở lên

27.300 đồng/kg

8

Cải ngồng gói

5.000 đồng/400g

9

Cải cầu vồng túi

30.800 đồng/300g

10

Bí nụ vỉ

19.900 đồng/200g

11

Sữa tươi thanh trùng cao cấp 4.3% béo Meiji hộp

85.000 đồng/hộp 946ml

12

Lốc 4 hộp sữa lúa mạch socola Ovaltine

34.000 đồng/4 hộp 180ml

13

Sữa tươi tiệt trùng có đường TH true MILK

43.500 đồng/hộp 1 lít

14

Gạo thơm đặc sản Mê Gạo ST25 túi

124.000 đồng/túi 5kg

15

Mì khoai tây Cung Đình lẩu tôm chua cay gói

8.100 đồng/gói 85g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 2/11/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Nhập khẩu Sữa tươi Khoai tây Nữ hoàng Hàng hóa Đặc sản Lốc cầu vồng gạo
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