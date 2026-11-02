Giá cả thị trường ngày 2/11/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Má đùi gà cắt sẵn
32.405 đồng/400g
2
Gà vườn đất đỏ
52.500 đồng/500g
3
Cá nục làm sạch
48.400 đồng/550g
4
Cá hồi Coho cắt khúc nhập khẩu Chi Lê (giao khúc giữa)
90.500 đồng/250g
5
Nho đỏ không hạt Crimson nhập khẩu nội địa Trung
47.500 đồng/500g
6
Chôm chôm giống Thái
40.000 đồng/500g
7
Ổi nữ hoàng trái từ 160g trở lên
27.300 đồng/kg
8
Cải ngồng gói
5.000 đồng/400g
9
Cải cầu vồng túi
30.800 đồng/300g
10
Bí nụ vỉ
19.900 đồng/200g
11
Sữa tươi thanh trùng cao cấp 4.3% béo Meiji hộp
85.000 đồng/hộp 946ml
12
Lốc 4 hộp sữa lúa mạch socola Ovaltine
34.000 đồng/4 hộp 180ml
13
Sữa tươi tiệt trùng có đường TH true MILK
43.500 đồng/hộp 1 lít
14
Gạo thơm đặc sản Mê Gạo ST25 túi
124.000 đồng/túi 5kg
15
Mì khoai tây Cung Đình lẩu tôm chua cay gói
8.100 đồng/gói 85g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 31/10/2026
Giá cả thị trường ngày 30/10/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/10/2026
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Giá cả thị trường ngày 26/10/2026
Giá cả thị trường ngày 25/10/2026