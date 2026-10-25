Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 25/10/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Dưa hấu giống Mỹ quả khoảng 3.3kg - 3.7kg

85.050 đồng/quả

2

Táo Ninh Thuận quả từ 30g trở lên (25-33 quả/kg)

12.800 đồng/500g

3

Ổi nữ hoàng quả từ 160g trở lên

29.000 đồng/kg

4

Cải thìa

5.000 đồng/300g

5

Bí xanh túi

10.000 đồng/500g

6

Bí hạt dẻ nhập khẩu (quả)

18.000 đồng/ quả 1 kg

7

Hạt nêm Chinsu ngọt tôm thơm thịt gói

69.000 đồng/gói 900g

8

Bột ngọt hạt lớn Vedan gói

34.000 đồng/gói 454g

9

Xúc xích tiệt trùng Oh Teen vị lạp xưởng nướng đá LC FOODS cây

15.000 đồng/cây 65g

10

Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng ít đường Dalat Milk

37.000 đồng/4 hộp 180ml

11

Kem bánh cá matcha trân châu Hùng Linh Snow Baby S cây

22.000 đồng/cây 70ml

12

Chả giò xốp con tôm Cholimex, gói 500g, 24 cuốn

72.000 đồng/gói 24 cuốn

13

Nước giặt OMO Matic Comfort cửa trên tinh dầu nước hoa tinh tế

115.000 đồng/túi 2,1kg

14

Hộp 6 hũ tổ yến chưng đông trùng hạ thảo Sài Gòn Anpha 29% 70ml

289.000 đồng/6 hũ 70ml

15

Bánh mì hoa cúc ngàn lớp Fe’sta Richy

27.000 đồng/3 gói 40g

Giá cả thị trường ngày 25/10/2026

Kết Đoàn



 Từ khóa: giá cả thị trường Ninh thuận Nhập khẩu đông trùng hạ thảo Nữ hoàng Hàng hóa Sữa tươi Sài gòn Dưa hấu Bánh mì
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