Giá cả thị trường ngày 25/10/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Dưa hấu giống Mỹ quả khoảng 3.3kg - 3.7kg
85.050 đồng/quả
2
Táo Ninh Thuận quả từ 30g trở lên (25-33 quả/kg)
12.800 đồng/500g
3
Ổi nữ hoàng quả từ 160g trở lên
29.000 đồng/kg
4
Cải thìa
5.000 đồng/300g
5
Bí xanh túi
10.000 đồng/500g
6
Bí hạt dẻ nhập khẩu (quả)
18.000 đồng/ quả 1 kg
7
Hạt nêm Chinsu ngọt tôm thơm thịt gói
69.000 đồng/gói 900g
8
Bột ngọt hạt lớn Vedan gói
34.000 đồng/gói 454g
9
Xúc xích tiệt trùng Oh Teen vị lạp xưởng nướng đá LC FOODS cây
15.000 đồng/cây 65g
10
Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng ít đường Dalat Milk
37.000 đồng/4 hộp 180ml
11
Kem bánh cá matcha trân châu Hùng Linh Snow Baby S cây
22.000 đồng/cây 70ml
12
Chả giò xốp con tôm Cholimex, gói 500g, 24 cuốn
72.000 đồng/gói 24 cuốn
13
Nước giặt OMO Matic Comfort cửa trên tinh dầu nước hoa tinh tế
115.000 đồng/túi 2,1kg
14
Hộp 6 hũ tổ yến chưng đông trùng hạ thảo Sài Gòn Anpha 29% 70ml
289.000 đồng/6 hũ 70ml
15
Bánh mì hoa cúc ngàn lớp Fe’sta Richy
27.000 đồng/3 gói 40g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 24/10/2026
Giá cả thị trường ngày 23 / 10/2026
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Giá cả thị trường ngày 19/10/2026
Giá cả thị trường ngày 18/10/2026