Giá cả thị trường ngày 21/10/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm Vua gạo ST25+
139.000 đồng/túi
2
Nấm kim châm nội địa
9.000 đồng/túi
3
Rau mùng tơi
32.500 đồng/kg
4
Cốt me 250g
21.900 đồng/hộp
5
Mực sốt kim chi
77 . 4 00 đồng/hộp
6
Cá mai sốt chanh
68.600 đồng/ hộp
7
Táo Envy
320.000 đồng/ kg
8
Cam sành
15.800 đồng/kg
9
Táo Fuji
110.000 đồng/kg
10
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
11
Cá trắm
70 .000 đồng/ kg
12
Cá chép
65.000 đồng/kg
13
Cá rô phi
50.000 đồng/kg
14
Bia Blanc 1664 330ml
410.000 đồng/thùng
15
Mì Kokomi 90 tôm chua cay 90g
4.500 đồng/gói
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 20/10/2026
Giá cả thị trường ngày 19/10/2026
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Giá cả thị trường ngày 17/10/2026
Giá vàng thế giới sáng 16-10 tăng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, lên 4.163 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng.
Giá cả thị trường ngày 16/10/2026
Giá cả thị trường ngày 15/10/2026