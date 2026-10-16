Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 16/10/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Nấm kim châm Hàn Quốc túi 150g

14.900 đồng/túi

2

Cải bó xôi WinEco gói 300g

20.700 đồng/túi

3

Lựu ngọt Tứ Xuyên

53.000 đồng/kg

4

Nho đỏ nhập khẩu túi 500g

26.500 đồng/túi

5

NEPTUNE gạo ST25 special túi 5kg

119.900 đồng/túi

6

Cá nục xốt cà 3 Cô Gái hộp 190g

30.500 đồng/hộp

7

MEATDELI Thịt xay tươi ướp sẵn khay 385g

75.807 đồng/khay

8

Dầu ăn Tường An chai 1 lít

50.900 đồng/chai

9

Sữa đặc có đường Ngôi Sao Phương Nam hộp giấy 380g (xanh lá)

21.900 đồng/hộp

10

Bánh quy nhân kem sô cô la Oreo gói 133g

13.900 đồng/gói

11

Lốc 6 lon bia Sapporo 100 330ml

131.000 đồng/lốc

12

Tokpokki Hàn Quốc vị chua ngọt hộp 105g

26.500 đồng/hộp

13

Bộ xông đuổi muỗi Jumbo 120g

53.100 đồng/bộ

14

LIX nước rửa chén Siêu sạch trà xanh 3.5kg/3.6kg

63.000 đồng/chai

15

P/S bàn chải đánh răng 4D kháng khuẩn, bộ 2 chiếc

59.100 đồng/bộ

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 16/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Hàn quốc Kháng khuẩn Nhập khẩu Tứ xuyên Trà xanh Ngôi sao Hàng hóa Lốc Dầu ăn
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