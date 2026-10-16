Giá cả thị trường ngày 16/10/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Nấm kim châm Hàn Quốc túi 150g
14.900 đồng/túi
2
Cải bó xôi WinEco gói 300g
20.700 đồng/túi
3
Lựu ngọt Tứ Xuyên
53.000 đồng/kg
4
Nho đỏ nhập khẩu túi 500g
26.500 đồng/túi
5
NEPTUNE gạo ST25 special túi 5kg
119.900 đồng/túi
6
Cá nục xốt cà 3 Cô Gái hộp 190g
30.500 đồng/hộp
7
MEATDELI Thịt xay tươi ướp sẵn khay 385g
75.807 đồng/khay
8
Dầu ăn Tường An chai 1 lít
50.900 đồng/chai
9
Sữa đặc có đường Ngôi Sao Phương Nam hộp giấy 380g (xanh lá)
21.900 đồng/hộp
10
Bánh quy nhân kem sô cô la Oreo gói 133g
13.900 đồng/gói
11
Lốc 6 lon bia Sapporo 100 330ml
131.000 đồng/lốc
12
Tokpokki Hàn Quốc vị chua ngọt hộp 105g
26.500 đồng/hộp
13
Bộ xông đuổi muỗi Jumbo 120g
53.100 đồng/bộ
14
LIX nước rửa chén Siêu sạch trà xanh 3.5kg/3.6kg
63.000 đồng/chai
15
P/S bàn chải đánh răng 4D kháng khuẩn, bộ 2 chiếc
59.100 đồng/bộ
Kết Đoàn
Giá vàng thế giới sáng 16-10 tăng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, lên 4.163 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng.
Giá cả thị trường ngày 15/10/2026
Giá cả thị trường ngày 14/10/2026
Giá cả thị trường ngày 13/10/2026
Giá cả thị trường ngày 12/10/2026
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