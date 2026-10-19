Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 19/10/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Củ cải trắng

24.900 đồng/kg

2

Quả su su

17.900 đồng/kg

3

Táo Jazz New Zealand

89.900 đồng/kg

4

Thịt bò xay PTV khay 200g

61.900 đồng/khay

5

Má đùi gà cắt sẵn khay 400g

27.800 đồng/khay

6

Gạo ST25 Giống Cây Trồng TW túi 3kg

89.900 đồng/túi

7

Nước mắm hương cá hồi Chin-su chai 500ml

49.000 đồng/chai

8

Dầu rán o liu Hanoli chai 3 lít

794.000 đồng/chai

9

Xốt gia vị hoàn chỉnh - Thịt nướng ngũ vị Barona gói 80g

11.500 đồng/gói

10

Sữa đậu nành Fami nguyên chất hộp 1 lít

16.500 đồng/hộp

11

Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml

22.200 đồng/lốc

12

Khăn giấy lụa Bless You À La Vie 2 lớp gói 250 tờ

26.000 đồng/gói

13

Túi 10 cuộn giấy vệ sinh An An 2 lớp (9cm x 10.5cm)

37.000 đồng/túi

14

Lăn khử mùi X-Men For Boss Ultra Sport chai 50ml

99.000 đồng/chai

15

Vỉ 5 đôi đũa gỗ cẩm lai cẩn vầng trăng Thanh Tú

73.900 đồng/vỉ

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 19/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường New zealand Sữa chua Vinamilk Nước mắm Hàng hóa Lốc Thịt bò Gia vị giống cây trồng
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