Giá cả thị trường ngày 19/10/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Củ cải trắng
24.900 đồng/kg
2
Quả su su
17.900 đồng/kg
3
Táo Jazz New Zealand
89.900 đồng/kg
4
Thịt bò xay PTV khay 200g
61.900 đồng/khay
5
Má đùi gà cắt sẵn khay 400g
27.800 đồng/khay
6
Gạo ST25 Giống Cây Trồng TW túi 3kg
89.900 đồng/túi
7
Nước mắm hương cá hồi Chin-su chai 500ml
49.000 đồng/chai
8
Dầu rán o liu Hanoli chai 3 lít
794.000 đồng/chai
9
Xốt gia vị hoàn chỉnh - Thịt nướng ngũ vị Barona gói 80g
11.500 đồng/gói
10
Sữa đậu nành Fami nguyên chất hộp 1 lít
16.500 đồng/hộp
11
Sữa chua uống men sống hương dâu Probi Vinamilk lốc 5 chai x 65ml
22.200 đồng/lốc
12
Khăn giấy lụa Bless You À La Vie 2 lớp gói 250 tờ
26.000 đồng/gói
13
Túi 10 cuộn giấy vệ sinh An An 2 lớp (9cm x 10.5cm)
37.000 đồng/túi
14
Lăn khử mùi X-Men For Boss Ultra Sport chai 50ml
99.000 đồng/chai
15
Vỉ 5 đôi đũa gỗ cẩm lai cẩn vầng trăng Thanh Tú
73.900 đồng/vỉ
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 18/10/2026
Giá cả thị trường ngày 17/10/2026
Giá vàng thế giới sáng 16-10 tăng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, lên 4.163 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng.
Giá cả thị trường ngày 16/10/2026
Giá cả thị trường ngày 15/10/2026
Giá cả thị trường ngày 14/10/2026
Giá cả thị trường ngày 13/10/2026