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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Dưa lướt ruột cam
45.000 đồng/k g
2
Sầu riêng
7 5.000 đồng/kg
3
Dưa leo baby
35 .000 đồng/kg
4
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
5
Ngô ngọt
8 .000 đồng/ bắp
6
Nước tương Tam Dương (500ml)
40.000đồng/chai
7
Nước tương Maggi (700ml)
29.000 đồng/chai
8
Sữa tươi ít đường TH truemilk 110ml
270.000 đồng/thùng
10
Sữa tươi có đường Vinamlik 220ml
330.000 đồng/thùng
11
Sữa tươi Kul 180ml
376.000 đồng/thùng
14
Đậu hũ chiên Vị Nguyên 300g
17.100 đồng/hộp
15
Tàu hũ chiên Ichi Sakura 500g
29.000 đồng/gói
Đoàn Kết
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