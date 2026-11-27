Phú Thọ - Tuyên Quang: Hợp tác toàn diện, kiến tạo động lực phát triển vùng

Ngày 27/11, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị làm việc và ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị làm việc.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành của hai tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Phú Thọ và Tuyên Quang là hai tỉnh trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, không chỉ liền núi, liền sông, gắn bó bền chặt từ cội nguồn “Đất Tổ” đến quê hương cách mạng “Tân Trào”, mà còn sở hữu vị trí địa chiến lược bổ trợ mật thiết cho nhau.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện phát triển kinh tế - xã hội lần này là dấu mốc quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh thống nhất từ tháng 4/2026, đưa quan hệ hợp tác bước sang giai đoạn mới toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn.

Để sớm đưa các nội dung cam kết vào thực tiễn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị hai bên tập trung thảo luận, thống nhất lộ trình phối hợp trên 3 nhóm vấn đề trọng tâm: Cùng kiến nghị, đề xuất Trung ương giải quyết những vấn đề liên vùng, liên tỉnh; phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Trung ương giao; tăng cường kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương khẳng định: Hai vùng đất anh hùng đều ghi dấu những sự kiện thiêng liêng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nếu Tân Trào là nơi Bác Hồ cùng Trung ương Đảng lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, thì tại Đền Hùng ngày 19/9/1954, Người đã để lại lời căn dặn bất hủ cho Đại đoàn Quân Tiên Phong về trách nhiệm dựng nước và giữ nước. Đó là tài sản tinh thần vô giá, là nền tảng để hai tỉnh tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, khát vọng vươn lên.

Phân tích bối cảnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng chí Phạm Đại Dương chỉ rõ: Cả Phú Thọ và Tuyên Quang đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn, không gian rộng mở và dư địa dồi dào.

Với tầm nhìn vượt qua tư duy phát triển trong phạm vi địa giới hành chính từng địa phương để cùng chia sẻ cơ hội và tạo động lực tăng trưởng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị hai tỉnh tập trung vào 4 định hướng chiến lược: Lấy kết nối hạ tầng giao thông làm khâu đột phá, mở rộng không gian phát triển gắn với các hành lang kinh tế và cửa khẩu quốc tế.

Phát huy lợi thế so sánh, thúc đẩy liên kết kinh tế theo chuỗi giá trị trong công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics. Lấy giá trị lịch sử, văn hóa làm điểm nhấn để kiến tạo sản phẩm du lịch liên vùng đặc sắc kết nối từ Đất Tổ, Thủ đô kháng chiến đến biên cương cực Bắc.

Hợp tác toàn diện về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (nhất là chia sẻ kinh nghiệm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp), phát triển giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chăm lo ổn định đời sống, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực giáp ranh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Ký kết Bản ghi nhớ là bước khởi đầu; những kết quả cụ thể mang lại cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của hai địa phương mới là thước đo thành công của quá trình hợp tác. Đề nghị Đảng ủy UBND hai tỉnh khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch hành động khả thi để ưu tiên triển khai ngay từ năm 2027, đưa quan hệ Phú Thọ - Tuyên Quang trở thành hình mẫu về liên kết phát triển vùng.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của hai đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và đồng chí Phan Huy Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang ký kết Bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh.

Theo nội dung Bản ghi nhớ và kết luận phiên thảo luận, hai địa phương thống nhất xác lập cơ chế gặp mặt định kỳ luân phiên 3 lần/nhiệm kỳ (vào đầu, giữa và cuối nhiệm kỳ) nhằm kịp thời đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn và hoạch định chiến lược mới.

Giao UBND hai tỉnh thống nhất đầu mối theo dõi, đôn đốc triển khai đồng bộ 8 lĩnh vực hợp tác, gồm: Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối; công nghiệp, thương mại, logistics và năng lượng; nông nghiệp, môi trường và phòng, chống thiên tai; văn hóa, du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế; thể chế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đối ngoại; phát triển khu vực giáp ranh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trọng tâm là phối hợp rà soát quy hoạch, ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến kết nối trọng điểm (như tuyến Bình Thuận - Phú Lương - IC5; Sơn Dương - Đạo Trù - IC4; đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới và đường tỉnh 319 kéo dài...); thúc đẩy hành lang kinh tế Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội - Hải Phòng kết nối với Vân Nam (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Liên kết thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; quy hoạch lưới điện liên vùng bảo đảm an ninh năng lượng; phát triển hệ thống trung tâm logistics, kho bãi trung chuyển gắn với các khu, cụm công nghiệp và vùng nguyên liệu.

Xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn liên tỉnh và chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; phát triển kinh tế dưới tán rừng, tín chỉ carbon; chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường, phối hợp điều tiết lũ lưu vực sông và cứu hộ, cứu nạn.

Phối hợp khảo sát, xây dựng và khai thác hiệu quả tuyến du lịch liên vùng “Đất Tổ - Về nguồn Thủ đô kháng chiến - Biên cương cực Bắc”, gắn kết chặt chẽ với Chương trình hợp tác du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2026 - 2030.

Chia sẻ kho học liệu số dùng chung, kinh nghiệm quản lý trường dân tộc nội trú, bán trú; tăng cường liên kết đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Liên kết chuyên môn giữa các bệnh viện tuyến vùng, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa, chuyển đổi số y tế và phối hợp chăm sóc sức khỏe Nhân dân khu vực giáp ranh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao đổi kinh nghiệm hoàn thiện cơ chế, chính sách sau sắp xếp tổ chức bộ máy; kết nối thị trường lao động; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và tăng cường hợp tác truyền thông, đối ngoại kinh tế.

Thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cấp ủy, chính quyền các xã giáp ranh trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng liên xã, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ tỉnh Tuyên Quang thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác không chỉ tạo hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống chính trị hai tỉnh, mà còn khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền Phú Thọ và Tuyên Quang trong việc khơi thông nguồn lực, phát huy tối đa lợi thế liên kết vùng để cùng bứt phá, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo hai tỉnh trao quà lưu niệm, quyết tâm đưa quan hệ hợp tác giữa Phú Thọ và Tuyên Quang ngày càng bền chặt, toàn diện, thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp này, thể hiện tình cảm gắn bó và tinh thần tương thân, tương ái giữa hai địa phương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã trao tặng tỉnh Tuyên Quang 500 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân trên quê hương cách mạng.

Đinh Vũ