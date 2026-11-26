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Sáng 26-11, giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 25-11. Trong khi đó, giá vàng tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu giảm từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng nhẹ so với sáng hôm trước.
Sáng 26-11, giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Ảnh minh họa
Sáng 26-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 134,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày 25-11. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 127,9 triệu đồng/lượng mua vào và 133,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 25-11. DOJI giao dịch nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn 9999 cũng được niêm yết ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh mức 3.559 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce so với mức 3.550 USD/ounce sáng 25-11. Sau nhịp giảm mạnh trước đó, giá vàng có dấu hiệu phục hồi nhưng diễn biến vẫn biến động. Sức mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là những yếu tố tác động đến thị trường kim loại quý.
https://hanoimoi.vn/gia-vang-sjc-dao-chieu-tang-vang-the-gioi-nhich-nhe-1767661.html
Theo hanoimoi.vn
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