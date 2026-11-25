Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài

Chiều 25/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo tình hình, kết quả và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Tài chính đã báo cáo kết quả rà soát tiến độ thực hiện, tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý đối với một số dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát, những khó khăn, vướng mắc của các dự án chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục giao đất, điều chỉnh quy hoạch; thực hiện nghĩa vụ tài chính; năng lực của nhà đầu tư; xử lý vi phạm trật tự xây dựng và thực hiện các kết luận thanh tra, bản án có liên quan.

Đến nay, 1 dự án đã hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (Dự án Khu thương mại, dịch vụ và nhà ở Hưng Hóa) được đưa ra khỏi danh mục các dự án tồn đọng, kéo dài; 13 dự án đang được các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Sở Xây dựng làm rõ một số vướng mắc đối với các dự án tại hội nghị.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, cơ sở pháp lý và thẩm quyền giải quyết đối với từng nội dung vướng mắc. Đồng thời, báo cáo, đề xuất phương án xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực chất, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ của từng dự án; phân tích những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý và trách nhiệm của các bên liên quan; đề xuất giải pháp, lộ trình xử lý nhằm sớm đưa các dự án vào triển khai, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Các đơn vị cần xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và kết quả thực hiện đối với từng dự án. Quá trình xử lý phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không để phát sinh sai phạm.

Đồng chí giao Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề vướng mắc.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và nguồn lực đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Minh