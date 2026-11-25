Đẩy nhanh tiến độ những dự án trọng điểm - Kỳ 1: Tháo gỡ “điểm nghẽn”, tăng tốc các công trình trọng điểm

Xác định hạ tầng giao thông và khu công nghiệp (KCN) là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển.

Phường Phong Châu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Nhận diện những “nút thắt”

Trong định hướng mở rộng không gian phát triển, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, đẩy mạnh hạ tầng và công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các dự án trọng điểm về giao thông cùng hệ thống khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có vai trò quan trọng trong kết nối không gian sản xuất, lưu thông hàng hóa và thu hút đầu tư.

Toàn tỉnh đang triển khai bồi thường, hỗ trợ, GPMB hơn 460 dự án, tổng diện tích thu hồi 5.445ha; trong đó có 18 dự án đầu tư công, tổng mức đầu tư hơn 81.000 tỷ đồng và 21 dự án vốn ngoài ngân sách, tổng vốn hơn 260,2 tỷ đồng, gồm 10 dự án KCN và 11 dự án đô thị, dịch vụ quy mô lớn. Khối lượng công việc lớn, trong khi biến động đất đai qua nhiều thời kỳ, hồ sơ địa chính thiếu đồng bộ, tình trạng chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn đất bằng giấy viết tay khiến việc xác định nguồn gốc, chủ sử dụng đất gặp nhiều trở ngại. Sự khác biệt về cơ chế, chính sách giữa các khu vực sau sáp nhập cũng từng tạo tâm lý so sánh trong một bộ phận người dân.

Dự án trọng điểm đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được các địa phương trong tỉnh triển khai GPMB. Đối với đoạn qua phường Phong Châu, riêng Dự án thành phần 1 có diện tích thu hồi 21,6ha, liên quan đến 320 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Địa phương đã thông báo thu hồi đất đạt 100%, kiểm kê 210 hộ với diện tích khoảng 16ha và bàn giao 5,8ha mặt bằng sạch cho chủ đầu tư từ tháng 7/2026. Phường đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 108/111 hộ dân. 15,8ha còn lại đang được đẩy nhanh GPMB. Trong quá trình triển khai, phường Phong Châu phát hiện có trường hợp trồng mới cây lâu năm, cơi nới công trình nhằm trục lợi chính sách bồi thường, gây khó khăn cho công tác kiểm đếm; nhiều hộ dân sử dụng đất nông nghiệp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số hộ dồn đổi, cho thuê, cho mượn đất để canh tác nên công tác quy chủ, kiểm kê, đo đạc còn gặp nhiều khó khăn; một số hộ nhận chuyển nhượng, cho tặng đất sau ngày 1/7/2014 nhưng đất không có giấy tờ, căn cứ xác minh...

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19 - Km53 dài 34km, trong đó, 31,9km qua địa bàn tỉnh, có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 9.997 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, địa chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Nhiều hạng mục kỹ thuật đòi hỏi yêu cầu thi công cao như cầu dây văng Hòa Sơn có nhịp chính dài 550m cùng 3 hầm xuyên núi, 6 cầu có trụ cao hơn 50m và hơn 5,5km cầu cạn. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên liệu và việc chờ bố trí khoảng 8.171 tỷ đồng vốn Trung ương để nâng cấp đồng bộ từ 2 lên 4 làn xe hoàn chỉnh cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số hạng mục.

Tương tự, Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La có tổng mức đầu tư 2.744 tỷ đồng, đã GPMB khoảng 95%, hiện còn vướng mắc tại Kim Bôi, Lương Sơn, Kỳ Sơn do đơn giá bồi thường, xác định nguồn gốc đất và bố trí tái định cư.

Quyết liệt vào cuộc

Trước những khó khăn trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định GPMB phải đi trước một bước, gắn trách nhiệm với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Các vướng mắc cần được nhận diện, phân loại và xử lý ngay từ cơ sở, tránh kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tại phường Phong Châu, trước những khó khăn phát sinh trong công tác GPMB, chính quyền địa phương đã kịp thời vào cuộc, siết chặt quản lý đất đai và trật tự xây dựng... Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế phường Phong Châu cho biết, địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát hướng tuyến, quay phim, ghi hình tại thực địa để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm trục lợi tiền bồi thường dự án.

Sự vào cuộc của chính quyền cũng tạo chuyển biến tại Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì. Tuyến đường dài 11,06km, tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng. Đến đầu tháng 10/2026, diện tích được phê duyệt phương án bồi thường đạt gần 44,5ha, tương đương hơn 99,9%; diện tích bàn giao mặt bằng đạt gần 97%. 3 xã Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh Thành đã hoàn thành 100% GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Trực tiếp kiểm tra hiện trường tại Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức các mũi thi công phù hợp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp tại những vị trí đã có mặt bằng, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Từ những chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành và GPMB, khí thế thi công đang lan tỏa trên các công trình trọng điểm. Tại cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, 4 gói thầu xây lắp được triển khai đồng loạt, đến nay giá trị thực hiện đạt khoảng 2.438,5 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 8.332 tỷ đồng, tương đương 29,3%. Trên toàn tuyến, hàng triệu m3 đất đá đã được đào đắp; nhiều cống hộp, cống lắp ghép và hầm chui dân sinh được hoàn thành. Tại gói thầu XL-02, cửa phía Bắc Hầm số 2 đã đào được 465,4/609,5m. Ở gói thầu XL-03, cầu dây văng Hòa Sơn đã hoàn thành 90 cọc khoan nhồi và bệ 2 trụ tháp chính P8, P9. Ngoài cầu Hòa Sơn, nhà thầu đang thi công khoảng hơn 6.000m cầu cạn, cầu vượt sông, các cầu đang được đẩy nhanh tiến độ thi công lao lắp dầm... Đồng chí Bùi Chí Công - Trưởng phòng Dự án 2 - Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình cho biết: “Đến nay, Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đã giải ngân 7.237 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn lũy kế đến hết năm 2025 và 92,7% kế hoạch vốn năm 2026”.

Từ Quốc lộ 2, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đến các tuyến đường liên kết vùng..., những kết quả tích cực trên công trường cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên, tăng tốc không chỉ là huy động thêm nhân lực, máy móc, mà quan trọng hơn là giải quyết dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục.

(Còn nữa)

Hồng Trung