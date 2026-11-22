Khát vọng làm giàu từ mảnh đất quê hương

Có tới 86% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, xã Tân Sơn không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà còn chuyển mình mạnh mẽ nhờ sức trẻ. Với khát vọng làm giàu chính đáng, lực lượng thanh niên đã tạo nên những dấu ấn đậm nét, khẳng định ý chí vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn và xã Tân Sơn tham quan cơ sở sản xuất Mộc Đan của đoàn viên thanh niên Đinh Thị Thảo.

Trước kia, không ít thanh niên Tân Sơn phải rời quê đi làm ăn xa, để lại ruộng vườn bỏ hoang. Thế nhưng, những năm gần đây, nhiều bạn trẻ quyết định ở lại bám đất, mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình sản xuất sang những hướng đi mới: Trồng cây ăn quả trên đất dốc, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, phát triển các mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng khép kín... Tiêu biểu như chị Đinh Thị Thảo, thôn Tân Thành đã mạnh dạn phát triển thành công sản phẩm trà diếp cá và trà tía tô. Tháng 12/2025, 2 sản phẩm này được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Cùng với tinh thần dám nghĩ, dám làm và ý chí vươn lên, thanh niên Tân Sơn đã chủ động học hỏi, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, tìm tòi thị trường, thay đổi tư duy sản xuất theo hướng bền vững. Để hiện thực hóa những giấc mơ làm giàu, chính quyền xã Tân Sơn đã đồng hành sát sao cùng thanh niên. Thông qua các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều gia đình có thành viên là thanh niên được hỗ trợ chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất với các mô hình kinh tế hiệu quả. Đặc biệt, vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền trên 8,15 tỷ đồng đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng, giúp thanh niên có thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng quy mô kinh tế. Đoàn Thanh niên xã Tân Sơn tích cực chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua các hoạt động như phiên livestream “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương” thu hút gần 8.000 lượt người theo dõi, giúp quảng bá nông sản địa phương.

Chương trình livestream “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương” hỗ trợ quảng bá nông sản địa phương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, lực lượng thanh niên trên địa bàn vẫn đối diện không ít rào cản như: Thiếu vốn, thiếu kiến thức, trình độ tay nghề còn thấp, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định. Để giải quyết những “nút thắt” này, UBND xã Tân Sơn đã triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên: Đổi mới công tác đào tạo; hỗ trợ xây dựng ý tưởng, hoàn thiện mô hình sản xuất, kết nối nguồn vốn và quảng bá sản phẩm. Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, UBND xã chỉ đạo lồng ghép hỗ trợ hiệu quả cho các hộ gia đình có thanh niên tham gia.

Khát vọng làm giàu của thanh niên Tân Sơn là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý chí vươn lên và khát vọng công hiến của thế hệ trẻ trong công cuộc giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Thu Hà