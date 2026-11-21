AMY GRUPO niêm yết hơn 160,5 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE

Ngày 20/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO, mã chứng khoán: AMY), với hơn 160,5 triệu cổ phiếu chính thức lên sàn.

Ông Lương Văn Mỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị AMY GRUPO gõ cồng chính thức niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn HOSE.

Với vốn điều lệ hơn 1.605 tỷ đồng, việc niêm yết trên HOSE giúp AMY GRUPO mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn, tạo thêm nguồn lực trung và dài hạn để đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển hoạt động kinh doanh.

Nền tảng phát triển của AMY GRUPO được xây dựng từ năng lực sản xuất hiện đại và hệ sinh thái sản phẩm đa dạng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ. Doanh nghiệp kiên định phát triển dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: Chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất.

Bên cạnh nội lực doanh nghiệp, hành trình tiếp cận thị trường vốn của AMY GRUPO còn ghi nhận sự tham gia của các tổ chức tài chính uy tín. Trước đó, ngày 17/11/2026, Công ty đã tổ chức công bố và ký kết khoản đầu tư được thực hiện thông qua nền tảng Japan Vietnam Capital Fund (JVCF) và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV (Daiwa-SSIAM Fund IV), do SSIAM quản lý trên cơ sở hợp tác lần lượt với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và Daiwa Corporate Investment (DCI). Sau khi giao dịch hoàn tất, các pháp nhân đầu tư thuộc hai cấu trúc quỹ này dự kiến sở hữu tổng cộng 9% vốn điều lệ của AMY GRUPO.

Đáng chú ý, Japan Vietnam Capital Fund I, L.P., đơn vị đại diện của DBJ thông qua quỹ JVCF, sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại AMY GRUPO lên trên 5% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap giữ vai trò tư vấn niêm yết.

Cổ phiếu AMY GRUPO chính thức niêm yết trên sàn HOSE.

Chia sẻ về dấu mốc này, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ cho biết: "Việc cổ phiếu AMY chính thức niêm yết trên HOSE mở ra một chương mới cho AMY GRUPO.

Đây là thành quả ghi nhận nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động trong suốt chặng đường xây dựng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn trước cổ đông, nhà đầu tư và thị trường".

Giai đoạn tới, AMY GRUPO tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu năng lực vận hành, củng cố nền tảng quản trị và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin, hướng tới mục tiêu tăng trưởng minh bạch và gia tăng giá trị bền vững cho các bên liên quan.

Trần Tỉnh