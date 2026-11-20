Trường THCS Tân Lạc đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 20/11, Trường THCS Tân Lạc (xã Tân Lạc) tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Dự buổi lễ có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Đồng chí Dương Hoàng Hương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THCS Tân Lạc.

Tại buổi lễ, thầy, trò nhà trường ôn lại truyền thống 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục. Đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành của Trường THCS Tân Lạc.

Đồng chí Dương Hoàng Hương tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Những thành tích đạt được được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Từ tháng 8/2026, sau sáp nhập, nhà trường bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô 185 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 2.869 học sinh, tổ chức thành 81 lớp tại trường chính, 5 phân hiệu và 2 điểm trường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các giáo viên của nhà trường có thành tích xuất sắc trong công tác.

Năm học 2025-2026, nhà trường đạt nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Đảng bộ nhà trường được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động chuyên môn.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Lạc chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Trong năm học, có 37 cá nhân được công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, 28 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp xã và 3 giáo viên đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 1 giải Nhất.

Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh đạt học lực từ mức Đạt trở lên đạt 98,11%, trong đó học sinh Khá, Tốt chiếm gần 77%; tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện Khá, Tốt đạt 98,12%.

Đáng chú ý, học sinh nhà trường giành 433 giải học sinh giỏi cấp xã, 38 giải cấp tỉnh và 65 giải thưởng tại các sân chơi trí tuệ cấp quốc gia, quốc tế. Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT cũng đạt điểm trung bình cao trong tỉnh.

Các em học sinh và thầy giáo có thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy được khen thưởng.

Phát huy thành tích đạt được, hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động thi đua với chủ đề “Sáng tạo số - Bứt phá chất lượng - Kết nối tri ân”. Các hoạt động tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, sáng tạo học liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng tiết học số kiểu mẫu; đồng thời khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi STEM - Robotics, thiết kế sản phẩm số và hoạt động văn hóa, văn nghệ tri ân thầy cô.

Các em học sinh tặng hoa tri ân các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích toàn diện của Trường THCS Tân Lạc.

Đồng chí nhấn mạnh, việc sắp xếp, hợp nhất các cơ sở giáo dục đã đặt ra không ít yêu cầu mới trong công tác quản lý, tổ chức dạy và học. Tuy nhiên, nhà trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, vận hành hiệu quả mô hình quản lý thống nhất, bảo đảm hoạt động giáo dục không bị gián đoạn. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện năng lực thích ứng và trách nhiệm của tập thể sư phạm.

Cờ thi đua của Chính phủ là phần thưởng cao quý, không chỉ ghi nhận những thành tích đã đạt được mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Các tiết mục văn nghệ mang đến không khí vui tươi cho buổi lễ kỷ niệm.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục giữ vững đoàn kết, nâng cao hiệu quả quản trị đối với mô hình trường học quy mô lớn, nhiều phân hiệu; từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục và điều kiện dạy học giữa trường chính với các điểm trường.

Cùng với đó, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường giáo dục trải nghiệm, STEM, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh. Chú trọng xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, thể chất và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tân Lạc tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học, phòng học bộ môn tại các phân hiệu còn khó khăn; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Nhân dịp này, Trường THCS Tân Lạc vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 3 cán bộ, giáo viên nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo.

Mạnh Hùng