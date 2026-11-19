Việt Nam sắp đón 30.000 chuyên gia y tế từ hơn 120 quốc gia

Từ ngày 15 đến 17/9/2027, Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam (Global Health Week Vietnam 2027) dự kiến diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, với quy mô hơn 500 gian hàng, 30.000 chuyên gia đến từ hơn 120 quốc gia và 300 diễn giả quốc tế.

Với thông điệp “Hội tụ tinh hoa y tế toàn cầu - Dẫn lối đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai y tế”, chương trình hướng tới trở thành diễn đàn kết nối các nhà hoạch định chính sách, cơ sở y tế, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Qua đó, thúc đẩy đối thoại chính sách, chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu và mở rộng cơ hội đầu tư trong lĩnh vực y tế.

Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 do Bộ Y tế, VEC và Dmg events đồng tổ chức, với sự tham gia, hỗ trợ của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Quỹ VinFuture, Hệ thống Y tế Vinmec cùng các hội, hiệp hội chuyên ngành và đối tác.

Kết nối nguồn lực quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển y tế

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, khoa học và công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc nền y học thế giới. Trí tuệ nhân tạo (AI), y học chính xác, công nghệ gen, liệu pháp tế bào, công nghệ sinh học và thiết bị y tế thế hệ mới mở ra nhiều khả năng trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, giá trị của tiến bộ y học không chỉ nằm ở mức độ hiện đại của công nghệ mà phải được chứng minh bằng hiệu quả thực tế: cứu sống người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, giảm biến chứng, giảm chi phí và giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn.

Đề cập định hướng phát triển ngành, Thứ trưởng cho biết Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản tư duy bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và suốt vòng đời.

Mục tiêu đến năm 2030 là tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Cùng với đó là định hướng phát triển công nghiệp dược, thiết bị y tế, bảo đảm tự chủ về thuốc, vắc xin và thiết bị y tế; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững.

Theo Thứ trưởng Đào Xuân Cơ, để thực hiện các mục tiêu này, ngành y tế cần tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ. Đồng thời, phải chuyển từ tiếp nhận công nghệ sang từng bước làm chủ công nghệ; từ những giải pháp đơn lẻ sang hệ sinh thái y tế dựa trên khoa học, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027, lãnh đạo Bộ Y tế kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành cầu nối giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ sở y tế, đưa những thành tựu khoa học vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, sự kiện được tổ chức theo cơ chế xã hội hóa toàn phần, không sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đồng hành và hỗ trợ chuyên môn theo thẩm quyền.

Hướng tới hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thực chất

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ gồm ba triển lãm chuyên ngành diễn ra đồng thời tại VEC, với tổng quy mô sáu sảnh triển lãm.

Trong đó, Global Health Week Vietnam tập trung giới thiệu thiết bị y tế, phẫu thuật robot, y tế số, bệnh viện thông minh và du lịch y tế. Đáng chú ý, chương trình lần đầu giới thiệu các khu vực chuyên biệt về y học cổ truyền - phục hồi chức năng và AI - chuyển đổi số y tế.

Triển lãm Dược phẩm và Công nghệ Sinh học Việt Nam (BioPharma Vietnam) giới thiệu các lĩnh vực dược phẩm, nguyên liệu và dược liệu, thuốc sinh học, vắc xin, liệu pháp tế bào và gen.

Trong khi đó, Triển lãm Công nghệ Xét nghiệm và Chẩn đoán Việt Nam (Laboratory & Diagnostics Vietnam) tập trung vào giải pháp xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ứng dụng AI, chẩn đoán phân tử và tự động hóa phòng xét nghiệm.

Bên cạnh không gian trưng bày, chương trình dự kiến tổ chức chuỗi diễn đàn cấp cao, hội nghị khoa học chuyên ngành và hoạt động trình diễn công nghệ. Các phiên PharmaTalk và LabTalk dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hoạt động nghiên cứu và công nghệ mới cũng được triển khai.

Các phiên kết nối đối tác, đầu tư sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế gặp gỡ trực tiếp bệnh viện, cơ quan quản lý và doanh nghiệp Việt Nam.

Một trong những nội dung trọng tâm là Diễn đàn Global Health Week Vietnam, tập trung vào các ưu tiên phát triển hệ thống y tế, mô hình hợp tác và giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ.

Các lĩnh vực được quan tâm gồm ung bướu, y học chính xác, chẩn đoán số, lão hóa khỏe mạnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và du lịch y tế.

Quỹ VinFuture tham gia diễn đàn với vai trò Đối tác khoa học, kết nối mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế với cộng đồng y tế và nghiên cứu trong nước. Hoạt động này hướng tới thúc đẩy đối thoại khoa học, chia sẻ thành tựu công nghệ và mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong chăm sóc sức khỏe.

Tại họp báo, Ban tổ chức cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam và Tổng hội Y học Việt Nam. Đây là cơ sở để các đơn vị phối hợp xây dựng nội dung chuyên môn, kết nối chuyên gia và hội viên ngay từ giai đoạn chuẩn bị sự kiện.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng lưu ý, mọi đổi mới công nghệ trong lĩnh vực y tế phải bảo đảm chất lượng, an toàn người bệnh, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức nghiên cứu. Công nghệ mới cần được đánh giá nghiêm túc về hiệu quả lâm sàng, tính an toàn và hiệu quả kinh tế, thay vì chỉ chạy theo xu hướng.

https://tienphong.vn/viet-nam-sap-don-30000-chuyen-gia-y-te-tu-hon-120-quoc-gia-post1895459.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong