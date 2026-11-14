Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy: Đổi mới chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

Đổi mới chuyên môn, làm chủ nhiều kỹ thuật mới, tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy từng bước khẳng định năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy thực hiện các ca phẫu thuật chuyên sâu.

Triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên môn

Trong 3 năm gần đây, với sự đào tạo, hỗ trợ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy đã làm chủ kỹ thuật bơm xi măng tạo hình thân đốt sống bản lề thắt lưng – thắt lưng cùng. Kỹ thuật này mang lại hiệu quả điều trị, đồng thời giúp người bệnh giảm chi phí so với việc phải chuyển lên tuyến trên. Đến nay, Trung tâm đã thực hiện thành công kỹ thuật cho hàng chục bệnh nhân.

Mới đây, các bác sĩ của Trung tâm đã phẫu thuật thành công trường hợp thủng manh tràng do dị vật đường tiêu hóa. Bệnh nhân Đ.T.H., 43 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ, liên tục vùng hố chậu phải, mệt mỏi, ăn uống kém. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng manh tràng do dị vật là một chiếc tăm. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật, khâu lỗ thủng manh tràng. Ca phẫu thuật thành công, giúp xử trí tổn thương, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Một trường hợp dây rốn thắt nút cũng được các bác sĩ Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản phát hiện, xử trí kịp thời. Sản phụ N.T.H., trú tại xã Suối Hai (Hà Nội), mang thai 39 tuần, được theo dõi và phát hiện dây rốn thai nhi có nút thắt. Đây là tình trạng hiếm gặp, có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu và oxy cung cấp cho thai nhi, tiềm ẩn nguy cơ suy thai.

Trước tình huống này, các bác sĩ đã tư vấn cho gia đình, đồng thời theo dõi sát diễn biến chuyển dạ và chủ động phương án xử trí, giúp sức khỏe của mẹ và bé ổn định.

Trung tâm thường xuyên mời chuyên gia đầu ngành nhi khoa trực tiếp thăm khám cho trẻ em.

Thế mạnh chuyên môn của Trung tâm tập trung vào ngoại khoa, phẫu thuật, các thủ thuật chuyên sâu, y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Đơn vị đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật từ cơ bản đến phức tạp như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật khối u manh tràng, bơm xi măng sinh học tạo hình thân đốt sống, tán sỏi niệu quản... Đồng thời, Trung tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), kết nối với các chuyên gia đầu ngành để nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị.

Tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ chuyên khoa chất lượng

Bên cạnh việc phát triển, làm chủ các kỹ thuật chuyên môn, Trung tâm thường xuyên phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh.

Đáng chú ý, trong 2 năm gần đây, Trung tâm duy trì chương trình mời chuyên gia đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện K Tân Triều trực tiếp khám, tư vấn các chuyên khoa như nhi khoa, cơ xương khớp, nội tim mạch, ung bướu... vào các ngày cuối tuần, giúp người dân tiếp cận dịch vụ chuyên khoa chất lượng, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Chị Lê Thanh Loan (32 tuổi), trú tại xã Tu Vũ chia sẻ: Được các chuyên gia đầu ngành trực tiếp thăm khám, tư vấn là cơ hội thuận lợi đối với người dân. Chị đã chủ động đặt lịch, đưa các con đến Trung tâm để được giáo sư chuyên ngành nhi khoa thăm khám, tư vấn chuyên sâu. Đặc biệt, người bệnh vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Hoạt động tặng quà sinh nhật cho người bệnh đang điều trị tại Trung tâm góp phần động viên tinh thần, lan tỏa sự sẻ chia.

Cùng với nâng cao năng lực chuyên môn, Trung tâm chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo các hạng mục và bổ sung trang thiết bị hiện đại như hệ thống nội soi khí quản - phế quản, nội soi tai mũi họng, máy cắt đốt amidan và nạo VA bằng công nghệ Plasma, máy trợ thở không xâm nhập CPAP... Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường thông qua các chương trình đào tạo chuyên khoa, đào tạo liên tục và học tập tại các bệnh viện tuyến trên.

Công tác quản lý chất lượng bệnh viện cũng được duy trì nền nếp, gắn với kiểm tra, giám sát và hỗ trợ chuyên môn. Qua đó, từng bước chuẩn hóa quy trình khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện trải nghiệm của người bệnh.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Đoàn, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy, những chuyển biến trong công tác khám, chữa bệnh được tạo nên từ việc nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số và chuẩn hóa chất lượng bệnh viện. Cùng với đó, Trung tâm chú trọng các hoạt động công tác xã hội, chăm lo đời sống tinh thần cho người bệnh như tổ chức tặng quà sinh nhật, phối hợp với các nhóm thiện nguyện, tổ chức xã hội thăm hỏi, tặng quà và phát cơm miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Với những giải pháp đồng bộ, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, hướng tới sự hài lòng và niềm tin của người bệnh.

Bùi Minh