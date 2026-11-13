Đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tu Vũ

Chiều 13/11, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 7/11 tại địa bàn xã Tu Vũ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo tài liệu cơ quan chức năng: Ngày 6/11, Trần Văn Nam (sinh năm 2009) và Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2008) cùng trú tại xã Tu Vũ, sau khi ăn đêm, uống rượu với nhóm bạn đến 5h21 hôm sau đã tham gia giao thông bằng xe mô tô do Trung điều khiển. Khi đi đến Km22+980, tỉnh lộ 317G, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, đi không đúng phần đường quy định đã đâm vào xe mô tô đi theo chiều ngược lại do anh Đào Mạnh Hiệp điều khiển. Hậu quả vụ việc khiến cả 3 người tử vong.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Đồng thời, đánh giá tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng xe mô tô chưa có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, quán ăn vào đêm khuya; công tác phối hợp quản lý, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến người chưa thành niên; đánh giá việc quán triệt, triển khai Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia, thuốc lá tại cơ sở... Qua đó, triển khai các giải pháp khắc phục và phòng ngừa, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định về việc không bán rượu, bia cho người chưa đủ tuổi; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm nhằm tạo tính răn đe.

Đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức đoàn thể tại địa phương tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho đoàn viên, hội viên, học sinh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cơ quan báo chí cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội để nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các gia đình cần nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát, quản lý phương tiện của trẻ vị thành niên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, việc để xảy ra tình trạng thanh, thiếu niên gây tai nạn trên địa bàn hoặc vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên sẽ là tiêu chí để UBND tỉnh đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương, cơ sở giáo dục trong thời gian tới.

Duy Thành