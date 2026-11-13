Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Nhót

Chiều 13/11, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại xóm Nhót, xã Mai Châu. Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo Nhân dân xóm Nhót.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân xóm Nhót.

Xóm Nhót có diện tích tự nhiên trên 368ha, 270 hộ dân, 1.221 nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc Thái chiếm khoảng 98% dân số. Phát huy truyền thống đoàn kết, Nhân dân trong xóm tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48 triệu đồng; xóm còn 15 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, một số hộ đã đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì với trên 90% hộ được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; xóm được UBND xã Mai Châu công nhận danh hiệu Xóm văn hóa.

Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tinh thần tương thân, tương ái được thể hiện qua các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân xóm Nhót đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân xóm Nhót tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chung. Trong đó, quan tâm nâng cao đời sống Nhân dân, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sinh kế bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gợi mở định hướng phát triển du lịch cộng đồng theo phương châm các hộ cùng tham gia, cùng hưởng lợi, gắn dịch vụ lưu trú, ẩm thực, nghề dệt thổ cẩm, cung ứng nông sản với trải nghiệm văn hóa bản địa. Theo đó, phát triển du lịch không chỉ nhằm thu hút du khách mà quan trọng hơn là nâng cao thu nhập, tạo cơ hội lập nghiệp cho thanh niên ngay tại quê hương.

Nhấn mạnh giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Mai Châu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Nhân dân tiếp tục gìn giữ nếp nhà sàn, trang phục truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, những điệu xòe và phong tục tốt đẹp; quan tâm trao truyền cho thế hệ trẻ. Đồng thời, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động Nhân dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Mỗi phong trào cần gắn với việc làm cụ thể, thiết thực, lấy sự hài lòng, tin tưởng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Đối với cấp ủy, chính quyền xã Mai Châu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị quan tâm hỗ trợ xóm Nhót cải thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và du lịch; kết nối đào tạo nghề, tiêu thụ sản phẩm, phát triển sinh kế; bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quà tặng các hộ nghèo.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ khu dân cư tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Lãnh đạo xã Mai Châu tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân xóm Nhót.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao quà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh vượt khó học giỏi. Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ khu dân cư tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Hồng Duyên