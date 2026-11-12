Đẩy nhanh tiến độ các dự án khu dân cư, khu nhà ở đô thị

Chiều 12/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa Dự án Khu dân cư mới phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng (nay là xã Đoan Hùng) và Dự án Khu nhà ở đô thị Đầm Phai, xã Hạ Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa Dự án Khu dân cư mới phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng (xã Đoan Hùng).

Dự án Khu dân cư mới phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng tại xã Đoan Hùng, có quy mô hơn 27ha, do liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Hùng làm chủ đầu tư. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành trên diện tích khoảng 22ha. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 5,3ha chưa hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng.

Nguyên nhân chủ yếu do một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường; vướng mắc trong bố trí tái định cư. Phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng nằm đan xen với diện tích đã được giải phóng mặt bằng và trên các trục giao thông chính của dự án, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện thủ tục giao đất, khiến nhà đầu tư chưa thể triển khai thi công.

Dự án Khu nhà ở đô thị Đầm Phai, xã Hạ Hòa, có diện tích hơn 11ha, do Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập làm chủ đầu tư. Dự án đã được bàn giao 10,56ha; hạ tầng kỹ thuật thi công đạt khoảng 80%, đang triển khai xây dựng 27/39 căn biệt thự cùng nhà văn hóa và trạm xử lý nước thải.

Hiện, còn 0,51ha chưa được bàn giao, trong đó 0,21ha chưa giải phóng mặt bằng, liên quan đến 8 hộ dân và 81 ngôi mộ của 34 hộ; 0,3ha đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa hoàn thiện thủ tục giao đất do nằm xen kẽ. Việc chậm bàn giao mặt bằng không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ, tính đồng bộ của dự án mà còn phát sinh những bất cập về thoát nước khi mưa lớn kéo dài.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa Dự án Khu nhà ở đô thị Đầm Phai, xã Hạ Hòa.

Cho ý kiến đối với Dự án Khu dân cư mới phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị xã Đoan Hùng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ diện tích còn vướng, lập danh sách cụ thể theo từng hộ, từng vị trí, từ đó phân loại các nhóm khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở rà soát, các đơn vị cần xác định rõ lộ trình và thời gian giải quyết; tập trung tháo gỡ các vấn đề về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thu hồi đất; rà soát tính pháp lý của hồ sơ giải phóng mặt bằng đã thực hiện.

Cùng với đó, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa dự án vào triển khai.

Đối với Dự án Khu nhà ở đô thị Đầm Phai, xã Hạ Hòa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị xã Hạ Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung giải quyết phần diện tích còn lại; rà soát cụ thể từng trường hợp, nắm chắc nguyện vọng, tăng cường đối thoại, vận động và đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đồng chí cũng yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng thoát nước chậm khi mưa lớn, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Lê Hoàng