Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo công tác quy hoạch đô thị và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Chiều 11/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 2, phường Việt Trì và phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ; công tác khởi công nhà ở xã hội các tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 2, phường Việt Trì và phường Thanh Miếu có phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Việt Trì và phường Thanh Miếu, với quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 2.185,12ha. Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng thuộc phường Việt Trì; phía Nam giáp sông Hồng; phía Đông giáp khu dân cư thuộc phường Thanh Miếu; phía Tây giáp các phường Vân Phú, Nông Trang. Thời hạn quy hoạch đến năm 2040 (theo định hướng tại Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040) hoặc đến khi rà soát điều chỉnh tổng thể thay thế.

Đồ án được xây dựng đảm bảo phù hợp, đồng bộ với mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng phát triển không gian tổng thể của Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu là cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu, nâng cấp hạ tầng, tái cấu trúc quỹ đất và bổ sung các chức năng đô thị còn thiếu; bảo tồn gắn với phát triển, phát huy giá trị di sản, văn hóa Đất Tổ gắn với đô thị hiện đại, sinh thái và thông minh. Quá trình lập đồ án đã thực hiện lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, tổ chức thẩm định; tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của lãnh đạo các sở, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

Trong đó, cần chú trọng định hướng không gian phát triển, xác định các điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan đô thị; đảm bảo tính đồng bộ các thông số kỹ thuật điện, nước, hạ tầng viễn thông và các công trình thiết yếu khác. Đồng thời, cần tính toán, dự báo quy mô và mật độ dân số gia tăng trong tương lai để có phương án quy hoạch phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị và đời sống của người dân.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã nghe và cho ý kiến đối với công tác khởi công nhà ở xã hội các tháng cuối năm 2026.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên