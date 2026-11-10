Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Phú Thọ và tỉnh TUV, Mông Cổ

Chiều 10/11, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp, hội đàm với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh TUV, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ do Ông Nyamaa Enkhbold - Chủ tịch HĐND tỉnh TUV làm Trưởng đoàn. Đồng thời ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa hai bên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng ông Nyamaa Enkhbold - Chủ tịch HĐND tỉnh TUV, Mông Cổ thực hiện nghi thức ký và trao Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị.

Tham dự hội đàm có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Buổi hội đàm diễn ra nhân dịp hai nước hướng tới kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên cơ sở Bản ghi nhớ ký năm 2018 giữa HĐND tỉnh Hòa Bình trước đây và HĐND tỉnh TUV.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà lưu niệm tặng Đoàn đại biểu tỉnh TUV.

Chào mừng đoàn công tác tới thăm, làm việc tại tỉnh và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh khẳng định: Việt Nam và Mông Cổ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2024 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí nhấn mạnh: Phú Thọ và TUV có nhiều tiềm năng, thế mạnh bổ trợ cho nhau. TUV có lợi thế về chăn nuôi, du lịch, dịch vụ và thương mại; trong khi Phú Thọ có thế mạnh về công nghiệp chế biến, nông nghiệp, sản xuất hàng hóa, du lịch văn hóa và nguồn nhân lực.

Đây là cơ sở thuận lợi để hai địa phương trao đổi kinh nghiệm, kết nối cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và tìm kiếm những cơ hội hợp tác cụ thể, cùng có lợi.

Trên tinh thần kế thừa những kết quả hợp tác đã đạt được, phát huy tiềm năng, thế mạnh và đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề xuất: Hai bên tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND hai tỉnh.

Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối doanh nghiệp; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và chế biến sản phẩm; mở rộng hợp tác phát triển du lịch và giao lưu văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và giao lưu Nhân dân...

Ông Nyamaa Enkhbold - Chủ tịch HĐND tỉnh TUV, Mông Cổ trao quà lưu niệm tặng HĐND tỉnh Phú Thọ.

Tại hội đàm, Ông Nyamaa Enkhbold - Chủ tịch HĐND tỉnh TUV, Mông Cổ giới thiệu thế mạnh về nông nghiệp, du lịch và định hướng phát triển của tỉnh.

Để mở rộng hợp tác, phía tỉnh TUV đề xuất: Kết nối doanh nghiệp hai tỉnh, tạo điều kiện tham gia hội chợ, triển lãm để giới thiệu sản phẩm đặc trưng, trong đó có thịt dê đông lạnh và các sản phẩm thịt chế biến.

Tỉnh TUV cũng đề xuất nghiên cứu xây dựng cơ sở chế biến, xem xét thành lập nhà máy liên doanh sản xuất các sản phẩm từ thịt và xương ngựa. Ngoài ra, hai địa phương tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

Tại hội đàm, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Theo Bản ghi nhớ, hai bên tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến đầu tư và thương mại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

Trong nông nghiệp, hai tỉnh chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, trao đổi giống cây trồng, vật nuôi và phát triển sản phẩm thế mạnh.

Về giáo dục, Phú Thọ và TUV sẽ kết nối các cơ sở đào tạo, thúc đẩy trao đổi giảng viên, sinh viên và hợp tác nghiên cứu. Phạm vi hợp tác còn bao gồm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, văn hóa, du lịch, thể thao và giao lưu Nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Phú Thọ, Đoàn công tác HĐND tỉnh TUV đã dâng hương và tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Lê Hoàng