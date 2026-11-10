Phú Thọ thúc đẩy hợp tác đầu tư với Nhật Bản

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 8 đến 11/11/2026) không chỉ củng cố niềm tin chính trị ở cấp chiến lược mà còn tạo động lực bứt phá cho ngoại giao kinh tế.

Trực tiếp tham gia Đoàn đại biểu cấp cao, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã có các hoạt động xúc tiến đầu tư quan trọng.

Sự kiện trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của Tập đoàn Meiko, với tổng vốn đầu tư 800 triệu USD tại Thủ đô Tokyo là minh chứng sinh động cho hiệu quả kết hợp giữa ngoại giao cấp cao và ngoại giao địa phương, mở ra chương mới trong thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao vào Đất Tổ.

Tầm vóc chiến lược từ ngoại giao cấp cao

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 11/11/2026.

Đây là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển thực chất, hiệu quả và chiều sâu.

Trong lịch trình công tác, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu Nhật Bản đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản ngày 9/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng, minh bạch, có khả năng thích ứng, trên tinh thần hợp tác rộng mở và tuân thủ các cam kết quốc tế. Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng hạ tầng và nguồn nhân lực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư”.

Tuyên bố chiến lược này đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản vào môi trường đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao gặp gỡ kiều bào Việt Nam ở Nhật Bản.

Đồng hành cùng Đoàn đại biểu cấp cao, đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã tham gia chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng: Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam; tiếp xúc với mạng lưới chuyên gia, trí thức trẻ; tham dự Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản; làm việc với chính giới và các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đại biểu thăm các gian triển lãm về khoa học công nghệ của Việt Nam và Nhật Bản.

Đặc biệt, trong chuyến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn Meiko - doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ bảng mạch điện tử, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện Tập đoàn Meiko với tổng vốn 800 triệu USD, sự kiện ghi dấu ấn nổi bật cho ngoại giao kinh tế Phú Thọ.

Khẳng định vị thế điểm đến chiến lược của nhà đầu tư Nhật Bản

Nhật Bản từ lâu đã khẳng định vị trí là đối tác đầu tư chiến lược, hàng đầu của tỉnh Phú Thọ. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 78 dự án FDI Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký vượt mốc 2,3 tỷ USD.

Phú Thọ tự hào là một trong những địa phương đi đầu cả nước về thu hút dòng vốn từ Nhật Bản với sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia như Toyota, Honda, Sumitomo, Sojitz...

Tập trung vào các mảng công nghệ cốt lõi như công nghiệp chế biến, chế tạo, ô tô, xe máy, điện tử và công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đóng góp lớn vào thu ngân sách, giải quyết việc làm mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hình thành chuỗi liên kết sản xuất nội địa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tham dự gặp gỡ các doanh nghiệp đối tác lớn của Nhật Bản.

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ có không gian phát triển mới với dư địa lớn.

Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng đồng bộ, quỹ đất công nghiệp rộng mở và nguồn lao động dồi dào là những điểm tựa vững chắc để tỉnh vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Trong bức tranh chung đó, Tập đoàn Meiko tiếp tục lựa chọn Phú Thọ làm địa bàn chiến lược cho bước mở rộng quy mô sản xuất.

Chủ tịch Tập đoàn Meiko phát biểu chào mừng đoàn đại biểu cấp cao.

Điểm sáng nổi bật trong chuyến công tác đối ngoại lần này diễn ra vào ngày 10/11/2026. Tại trụ sở Tập đoàn Meiko (Nhật Bản), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện Tập đoàn Meiko với tổng vốn 800 triệu USD. Địa điểm triển khai dự án là tại Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, phường Hòa Bình. Sản phẩm chính là Bảng mạch in điện tử (PCB) và lắp ráp linh kiện điện tử (EMS).

Việc Tập đoàn Meiko – doanh nghiệp có lịch sử hơn 50 năm kinh nghiệm, thuộc nhóm doanh nghiệp hàng đầu thế giới về sản xuất PCB đầu tư dự án với tổng vốn 800 triệu USD vào Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà không chỉ mang ý nghĩa kinh tế thuần túy.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra “lực hút” lan tỏa, kéo theo các nhà cung ứng vệ tinh trong chuỗi công nghiệp hỗ trợ, từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất điện tử hoàn chỉnh, có tính kết nối toàn cầu ngay tại Phú Thọ.

Sự kiện trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Meiko tại Tokyo là minh chứng rõ nét cho chủ trương đưa ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển địa phương.

Ngoại giao không còn dừng lại ở các nghi thức giao lưu mà đã trở thành cầu nối trực tiếp để thu hút nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến về cho tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Meiko, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Định hướng giai đoạn tới, Phú Thọ xác định tiếp tục giữ vững Nhật Bản là đối tác trọng điểm; ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các mảng chế tạo ô tô - xe máy, công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, công nghệ cao, logistics và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh cam kết duy trì môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, luôn đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư hiện hữu cũng như các đối tác mới.

Dấu mốc 800 triệu USD từ Tập đoàn Meiko không chỉ khẳng định sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư Phú Thọ mà còn mở ra không gian bứt phá mới cho ngành công nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Với tâm thế chủ động hội nhập, Phú Thọ đang khẳng định vững chắc vị thế trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đóng góp thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.

Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ Phú Thọ