Mở rộng cơ hội hợp tác giữa Phú Thọ và vùng Auvergne-Rhône-Alpes (Pháp)

Chiều 12/11, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của chính quyền vùng Auvergne-Rhône-Alpes, Cộng hòa Pháp do ông Philippe Meunier - Phó Chủ tịch vùng làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi tiếp có các đồng chí: Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và ông Philippe Meunier - Phó Chủ tịch vùng Auvergne-Rhône-Alpes tại buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chào đón ông Philippe Meunier cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Phú Thọ.

Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc của đoàn là minh chứng rõ nét, hiện thực hóa những kết quả bước đầu từ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu - trong đó có Cộng hòa Pháp - của đoàn công tác tỉnh Phú Thọ vào tháng 10/2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà lưu niệm tặng đoàn công tác.

Nhấn mạnh nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo khuôn khổ và động lực thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất, trong đó có hợp tác giữa các địa phương.

Giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, hiểu biết lẫn nhau và tìm kiếm những cơ hội hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với vùng Auvergne-Rhône-Alpes cũng như các địa phương có thế mạnh tương đồng.

Trong đó, tập trung xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, điện, điện tử, tự động hóa và sản xuất xanh; hợp tác giáo dục - đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa các trường đại học, viện nghiên cứu; trao đổi kinh nghiệm quản trị đô thị thông minh, chuyển đổi số, năng lượng sạch và thúc đẩy giao lưu văn hóa, bảo tồn di sản, phát triển du lịch bền vững...

Đồng chí khẳng định, Phú Thọ sẵn sàng giao các cơ quan chuyên môn làm đầu mối để sớm cụ thể hóa các chương trình hợp tác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Philippe Meunier - Phó Chủ tịch vùng Auvergne-Rhône-Alpes cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Ông nhấn mạnh: Vùng Auvergne-Rhône-Alpes có vị thế kinh tế, khoa học, công nghệ và giáo dục hàng đầu của Cộng hòa Pháp, sở hữu nhiều lợi thế về công nghiệp hiện đại, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống đại học và mạng lưới doanh nghiệp quốc tế. Đây là những điều kiện thuận lợi để vùng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp.

Phó Chủ tịch vùng Auvergne-Rhône-Alpes đề nghị hai bên sớm thiết lập các kênh trao đổi thường xuyên giữa chính quyền và cơ quan chuyên môn; ưu tiên kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, y dược, công nghệ cao, năng lượng sạch và chế biến nông sản.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và giao lưu văn hóa, du lịch. Qua đó, từng bước xây dựng các dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả lâu dài, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Đức Anh