Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hoàng Đan

Sáng 13/11, tại Nhà văn hóa thôn Hoàng Đan, xã Hoàng An, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày văn hoá Việt Nam và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với cán bộ, Nhân dân địa phương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết thôn Hoàng Đan, xã Hoàng An.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Hoàng Đan đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Trích đoạn tuồng "Trưng Nữ Vương" do Câu lạc bộ Tuồng Hoàng Đan biểu diễn tại ngày hội.

Thôn Hoàng Đan hiện có 546 hộ với 1.790 nhân khẩu. Hiện nay, điều kiện kinh tế - xã hội của thôn có nhiều khởi sắc. 100% đường giao thông trong thôn được cứng hóa; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 80%; thu nhập bình quân đạt 63 triệu đồng/người/năm. Thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 8 hộ.

Cùng với kinh tế, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 96,2%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở được quan tâm; an ninh, trật tự được giữ vững.

Phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân địa phương, đồng chí Bùi Văn Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Hoàng Đan đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí ghi nhận, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập khu dân cư, mặc dù còn khó khăn, song cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng ổn định, gắn bó, chung sức xây dựng thôn ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hoàng An cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Hoàng Đan tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, Ban công tác Mặt trận thôn thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị của Nhân dân; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; gắn phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Đồng chí lưu ý địa phương nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Bùi Văn Quang tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Hoàng Đan sẽ phát huy những kết quả đạt được, xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh, an toàn, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã Hoàng An và tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn thôn Hoàng Đan.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao quà của tỉnh tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Hoàng An.

Lãnh dạo Sở Tư pháp trao quà tặng thôn Hoàng Đan.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang đã trao 20 suất quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã; Sở Tư pháp trao quà tặng thôn Hoàng Đan nhân Ngày Pháp luật Việt Nam.

Lãnh đạo xã Hoàng An tặng hoa và quà chúc mừng thôn Hoàng Đan.

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng An trao chứng nhận thôn Hoàng Đan đạt danh hiệu thôn văn hoá năm 2026.

Chủ tịch UBND xã Hoàng An trao danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu cho 2 hộ thôn Hoàng Đan.

Lãnh đạo xã Hoàng An tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đảng ủy, UBND xã Hoàng An cũng trao 10 suất quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng thôn Hoàng Đan đạt danh hiệu thôn văn hoá năm 2026, khen thưởng 2 hộ gia đình của thôn đạt danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu.

Thúy Hường