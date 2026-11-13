Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh: Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ

Sáng 13/11, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Mai Châu, Pà Cò, Bao La, Tân Mai và Mai Hạ về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh chủ trì buổi làm việc.

Trong 10 tháng năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Mai Châu, Pà Cò, Bao La, Tân Mai và Mai Hạ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; việc sắp xếp tổ chức, kiện toàn bộ máy, kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng từng bước đi vào nền nếp. Nhiều chỉ tiêu quan trọng được hoàn thành, trong đó 3 xã đã đạt 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên; xã Pà Cò đạt 91,66%, xã Mai Châu đạt 84,48%.

Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, một số chỉ tiêu đạt kết quả khá; tiềm năng, lợi thế của các địa phương bước đầu được phát huy. Đáng chú ý, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt nhiều tín hiệu tích cực. Những kết quả này thể hiện nỗ lực của các địa phương trong khai thác nguồn thu, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện lãnh đạo xã Mai Châu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Lãnh đạo xã Bao La phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Pà Cò phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện.

Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được duy trì; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn quản lý rộng, dân số đông, khối lượng công việc tăng, trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực còn hạn chế.

Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai một số dự án còn vướng mắc. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nguồn lực dành cho chuyển đổi số còn hạn chế; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã kiến nghị tỉnh quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức dôi dư sau sắp xếp; hỗ trợ kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin và đường truyền internet, nhất là tại các khu dân cư xa trung tâm.

Uu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, giải ngân và triển khai các dự án chuyển tiếp.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ một số nội dung kiến nghị, đề xuất của các địa phương.

Đại diện các sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ một số nội dung kiến nghị, đề xuất của các địa phương; định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân 5 xã trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2026.

Đồng chí đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động của hệ thống chính trị, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, nhất là những chỉ tiêu còn khó hoàn thành; tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp, khai thác hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, chú trọng phát huy lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, gắn với bảo tồn giá trị truyền thống, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo đời sống Nhân dân, đồng chí yêu cầu các địa phương rà soát chính xác các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các hộ có nguy cơ thiếu đói, thiếu nhà ở.

Trên cơ sở rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; chủ động xây dựng phương án chăm lo Tết Nguyên đán năm 2027, bảo đảm các đối tượng khó khăn được quan tâm, hỗ trợ.

Cùng với đó, cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp trường lớp, nhất là điều kiện học tập, đi lại, ăn ở của học sinh vùng xa; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh; chủ động phương án ứng phó thiên tai, sạt lở, rét hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đối với hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, từng bước khắc phục khó khăn trong vận hành mô hình mới.

Các kiến nghị liên quan đến biên chế, tổ chức bộ máy, công tác dân vận và hoạt động của MTTQ phải được ghi nhận, tiếp thu để xem xét, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng chí đặc biệt lưu ý nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các địa phương cần rà soát chương trình công tác, kiểm tra, giám sát năm 2026; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý, bảo đảm thực chất, khách quan, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ khu dân cư sau sắp xếp; chú trọng quản lý đảng viên, tạo nguồn phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kết nạp đảng viên còn thiếu.

Trước mắt, tập trung tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, gắn với các hoạt động văn hóa và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Về quốc phòng, an ninh, đồng chí yêu cầu các địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, không để phát sinh những vấn đề phức tạp tại cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Hồng Duyên