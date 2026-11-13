Hơn 3 triệu người được khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí

Đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 3.001.024 người, đạt 75,03% kế hoạch năm 2026. Chương trình được triển khai tại 49 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương nâng cao chất lượng điều trị ngay từ tuyến cơ sở.

Hiện nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh đạt 94,33% dân số. Cùng với nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí, tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế. Trong đó, đối với đầu tư nâng cấp cơ sở y tế, UBND tỉnh đã phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh 10 dự án, gồm Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và 9 Trung tâm Y tế khu vực: Lạc Sơn, Mai Châu, Kim Bôi, Tân Lạc, Hạ Hòa, Lâm Thao, Thanh Ba, Thanh Thủy, Đoan Hùng.

Thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026. Các cơ sở y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm đủ thuốc và vật tư y tế; đồng thời, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu nâng tỷ lệ bao phủ lên 95,4% dân số.

Hương Giang