Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc: Nâng tầm chất lượng khám, chữa bệnh

Được UBND tỉnh công nhận bệnh viện hạng II ngày 15/10/2026, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc ghi dấu bước phát triển mới về quy mô, năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời tạo động lực để đơn vị tiếp tục đổi mới, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại.

Khẳng định năng lực từ nền tảng đầu tư đồng bộ

Những năm gần đây, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc từng bước được quan tâm đầu tư, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh. Đặc biệt, các công trình y tế mới đưa vào sử dụng từ tháng 8/2025 đã tạo điều kiện để đơn vị mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Trung tâm có 3 phòng chức năng, 1 phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và 16 khoa chuyên môn, với tổng số 244 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 56 bác sĩ, 76 điều dưỡng, 16 dược sĩ. Đơn vị được giao 270 giường bệnh kế hoạch, số giường thực kê đạt 360 giường.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được đầu tư trang thiết bị hiện đại.

Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư tương đối đồng bộ, gồm nhà khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú - kỹ thuật nghiệp vụ 5 tầng; nhà điều trị nội trú - khoa Dược 7 tầng; tòa nhà truyền nhiễm 2 tầng và khối dự phòng với 2 dãy nhà 3 tầng. Nhiều trang thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị được bổ sung như máy chụp cộng hưởng từ, máy CT, hệ thống siêu âm, xét nghiệm và các thiết bị chuyên dụng tại các khoa lâm sàng.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, thẩm định, ngày 15/10/2026, Trung tâm chính thức được UBND tỉnh công nhận bệnh viện hạng II. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự chuyển biến về tổ chức hoạt động và năng lực cung ứng dịch vụ y tế của đơn vị.

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm tiếp nhận hơn 85.500 lượt khám bệnh, tăng 5.641 lượt so với cùng kỳ năm 2025; số bệnh nhân điều trị nội trú đạt hơn 13.000 lượt, tăng gần 1.400 lượt. Đơn vị triển khai thêm 10 kỹ thuật mới, nâng tổng số kỹ thuật thực hiện lên 3.204/19.438 kỹ thuật theo danh mục của Bộ Y tế. Việc từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân ngay tại địa phương.

Năng lực chuyên môn được nâng lên còn thể hiện ở kết quả giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ chuyển tuyến nội trú tại Trung tâm chỉ còn 1,2%. Đơn vị cũng chú trọng cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao chất lượng chăm sóc. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 95%, ngoại trú đạt 95,5%.

Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số

Xác định chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ y tế, Trung tâm chú trọng đào tạo tại chỗ, đào tạo chuyên sâu và tranh thủ sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên. Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã cử cán bộ tham gia nhiều chương trình đào tạo như siêu âm tim, hồi sức cấp cứu, siêu âm tổng quát, kỹ thuật cộng hưởng từ, an toàn bức xạ, chẩn đoán và điều trị bệnh lao.

Hiện Trung tâm có 11 bác sĩ theo học chuyên khoa II, 7 bác sĩ theo học chuyên khoa I cùng nhiều cán bộ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tham gia đào tạo sau đại học.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc thực hiện thành công nhiều ca mổ nội soi ngay tại tuyến cơ sở.

Song song với đào tạo, Trung tâm tăng cường phối hợp với các Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, từng bước nâng cao khả năng xử trí các ca bệnh phức tạp.

Chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh trong quản lý và hoạt động chuyên môn. Trung tâm đã triển khai bệnh án điện tử, sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện HIS, kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Hệ thống lưu trữ, truyền tải hình ảnh y tế được ứng dụng thay thế việc in phim; kết quả xét nghiệm được kết nối tự động với phần mềm quản lý, góp phần rút ngắn thời gian trả kết quả, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị kịp thời.

Nhân viên công tác xã hội của Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc tận tình hướng dẫn người bệnh thực hiện các thủ tục khi khám chữa bệnh.

Ngoài ra, Trung tâm còn duy trì các chương trình y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, 5/5 trạm y tế xã thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tỷ lệ dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe cá nhân đạt 97%.

BSCKII Nguyễn Hoàng Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc cho biết: “Việc được nâng hạng II không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động mà còn đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là nhân lực ở các chuyên ngành mũi nhọn; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Giai đoạn 2026-2030, Trung tâm dự kiến cử 17 cán bộ đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên khoa II và 21 cán bộ đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên khoa I; đồng thời bổ sung nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. Về chuyên môn, đơn vị đặt mục tiêu bình quân mỗi năm triển khai từ 25-30 kỹ thuật mới, ưu tiên các kỹ thuật chuyên sâu, phù hợp với điều kiện thực tế.

Định hướng phát triển tập trung vào các lĩnh vực ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu - hồi sức tích cực và nhi khoa. Cùng với đào tạo nhân lực, Trung tâm tiếp tục đề xuất đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động tại các khoa, phòng và trạm y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thúy Hường