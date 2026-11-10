Điểm sáng thu hút bác sĩ, triển khai kỹ thuật vượt tuyến

Thời gian qua, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường đã có bước tiến vượt bậc trong thu hút đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm, trình độ cao về làm việc, thúc đẩy triển khai dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tuyến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Từ năm 2025 đến nay, trung tâm đã thu hút thêm 24 bác sĩ về làm việc, trong đó có 3 bác sĩ sau đại học.

Bác sĩ, Thạc sĩ Vi Thùy Linh - giảng viên bộ môn Nội, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (ngoài cùng bên phải) về làm việc tại trung tâm đã thực hiện nhiều kỹ thuật vượt tuyến.

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo và phát huy năng lực, tâm huyết với nghề của người thầy thuốc. Năm 2025, trung tâm đã cử 15 cán bộ đi đào tạo sau đại học, nâng tổng số cán bộ học chuyên ngành sau đại học lên 18 người về các chuyên ngành: Gây mê hồi sức, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, nhãn khoa, nhi khoa, nội, tim mạch, điều dưỡng. Năm 2025, trung tâm tuyển dụng được 14 bác sĩ, trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục tuyển dụng thêm 9 bác sĩ, nâng tổng số bác sĩ hiện có lên 81 người.

Bác sĩ Vi Thùy Linh, sinh năm 1992, là giảng viên bộ môn Nội tại Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên mới xin chuyển về Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường đầu năm 2026 cho biết: Môi trường làm việc tại trung tâm rất tốt, giúp chúng tôi vận dụng hiệu quả kiến thức lý thuyết gắn với thực hành. Tại đây, Bác sĩ Vi Thùy Linh đã phát hiện điều trị được một số bệnh khó, vượt tuyến.

Cùng với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đầu tư trang thiết bị, trung tâm tích cực nghiên cứu, tiếp nhận và triển khai nhiều kỹ thuật mới trong khám, chẩn đoán và điều trị. Từ năm 2025 đến nay, trung tâm đã thực hiện thành công 87 kỹ thuật mới thuộc lĩnh vực lâm sàng, cận lâm sàng. Nhiều kỹ thuật khó, chuyên sâu được triển khai giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao tại địa phương, giảm chi phí và thời gian chuyển tuyến.

Nhờ tăng cường đội ngũ chuyên môn sâu, cùng nỗ lực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại... chất lượng khám, chữa bệnh tại trung tâm ngày càng được cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 9 tháng năm 2026, số người đến khám bệnh tại trung tâm tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025; điều trị nội trú tăng 28,1% so với cùng kỳ. Tổng số ca phẫu thuật thực hiện 819/795, đạt 103% kế hoạch năm, bằng 136,7% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng giường luôn vượt kế hoạch, cao điểm vượt đến 20%...

Thầy thuốc Ưu tú Lâm Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường cho biết: Trung tâm đã triển khai thường xuyên và hiệu quả các dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu. Nhiều ca phẫu thuật mới, phức tạp thành công như phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn ngoài phúc mạc, phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn ở trẻ em, cắt lách cấp cứu; cấp cứu các chấn thương vỡ tạng trong ổ bụng; tán sỏi thận qua da; phẫu thuật kết hợp xương các loại, bao gồm xương hàm, xương cánh tay... thuộc kỹ thuật khó, vượt tuyến và nhiều kỹ thuật can thiệp khác. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của trung tâm trong hệ thống y tế của tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân...

Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại trung tâm vẫn còn những hạn chế cần sớm được khắc phục, trong đó, một số tòa nhà được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về cơ sở vật chất và môi trường làm việc. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, thầy thuốc của trung tâm mong muốn dự án đầu tư xây dựng sớm được triển khai để có cơ sở vật chất tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân...

Xuân Hùng