Không nên để bệnh nhân mắc cúm nằm điều hòa lạnh

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Hỏi: Khi thời tiết giao mùa, số ca mắc cúm mùa thường có xu hướng gia tăng. Xin bác sĩ tư vấn cách điều trị và chăm sóc người mắc cúm tại nhà để bệnh nhanh hồi phục, hạn chế lây nhiễm và phòng ngừa nguy cơ bệnh diễn tiến nặng. Những trường hợp nào cần nhập viện điều trị để tránh các biến chứng nguy hiểm? Lưu Thu Hằng (phường Ba Đình, Hà Nội)
Đáp: Cúm là bệnh truyền nhiễm thường gặp vào thời điểm giao mùa. Nếu được chăm sóc đúng cách và điều trị phù hợp theo chỉ định của bác sĩ, phần lớn người bệnh có thể hồi phục sau vài ngày. Tuy nhiên, không nên chủ quan trước các triệu chứng, bởi cúm có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh nền và nhóm sức khỏe yếu.
Ngay khi xuất hiện các biểu hiện như sốt, ớn lạnh, rét run, ho, hắt hơi, sổ mũi, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm khi cần thiết, xác định chính xác tình trạng bệnh và được hướng dẫn điều trị phù hợp.
Trong thời gian mắc cúm, người bệnh nên nghỉ ngơi, giữ tâm lý thoải mái, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh để giảm nguy cơ lây nhiễm. Nên ở phòng riêng, bảo đảm không gian thông thoáng, sạch sẽ, giữ nhiệt độ phòng ở mức dễ chịu, tránh quá nóng hoặc quá lạnh.
Tuyệt đối không nằm phòng có điều hòa lạnh vì sẽ khiến các triệu chứng ho, đau họng, khan tiếng thêm nghiêm trọng, người bệnh càng mệt mỏi và bệnh càng khó hồi phục.
Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục. Người mắc cúm nên ăn những thực phẩm mềm, loãng, dễ tiêu hóa như cháo, xúp, canh; đồng thời, uống đủ nước, có thể bổ sung nước ấm để hạn chế tình trạng mất nước khi sốt.
Khi cơ thể mệt mỏi, cần nghỉ ngơi đầy đủ, mặc quần áo thoáng mát. Người bệnh có thể vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý để giảm cảm giác khó chịu. Khi sốt cao, có thể sử dụng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý tăng liều hoặc phối hợp nhiều loại thuốc.
Đặc biệt, người bệnh cần theo dõi sát diễn biến sức khỏe. Nếu sau một thời gian chăm sóc, điều trị mà triệu chứng không thuyên giảm hoặc có dấu hiệu nặng lên, cần tái khám để được đánh giá và xử trí kịp thời.
Một số trường hợp cần đến bệnh viện ngay, nhất là khi xuất hiện biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não, rối loạn huyết học, giảm tiểu cầu xuất huyết hoặc những tổn thương tại các cơ quan khác.
https://hanoimoi.vn/khong-nen-de-benh-nhan-mac-cum-nam-dieu-hoa-lanh-1764847.html
Theo hanoimoi.vn
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