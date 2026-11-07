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Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/11/2026

Sáng 7/11, Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp và đại diện các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc thuộc Công ty TNHH Y khoa HĐ Phú Thọ, có địa chỉ tại đường Phù Đổng, phường Việt Trì. Bệnh viện đã được Bộ Y tế cấp phép, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/11/2026.

Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/11/2026Lãnh đạo Sở Y tế trao Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh cho lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc.

Đây là bệnh viện chuyên sâu về lĩnh vực cơ xương khớp và phục hồi chức năng, hoạt động theo định hướng tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/11/2026Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/11/2026Các đại biểu dự chương trình.

Bệnh viện có quy mô 30 giường bệnh, với đội ngũ 53 cán bộ, nhân viên y tế, quy tụ nhiều chuyên gia, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao trong và ngoài nước.

Cùng với đó, bệnh viện được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, phục vụ công tác thăm khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý cơ xương khớp và phục hồi chức năng.

Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/11/2026Lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác.

Tại lễ công bố quyết định thành lập, Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Trong đó có công ty nghiên cứu phần mềm AI y tế của Mỹ, mở ra kỳ vọng sẽ tạo được nhiều cơ hội ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chẩn đoán và điều trị, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/11/2026Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc.

Việc thành lập Bệnh viện Quốc tế Âu Lạc góp phần bổ sung cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tạo thêm lựa chọn cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Khám chữa bệnh Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ lạc Lãnh đạo ký kết thỏa thuận hợp tác Việt Trì Thành lập nâng cao hiệu quả hoạt động
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