Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục (Thông tư số 93).

Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên

Thông tư được ban hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai các quy định về bổ nhiệm chức danh, xếp lương đối với nhà giáo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà giáo.

Bổ sung hướng dẫn chi tiết đối với các trường hợp phải bổ nhiệm lại

Thông tư làm rõ đối tượng bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương là những trường hợp được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao (kể từ ngày 03/11/2015 đến ngày 20/3/2021) sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 03/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 03/11/2015).

Thông tư cũng quy định, các trường hợp bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương không bao gồm các trường hợp được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật hoặc chính sách thu hút, trọng dụng đặc thù của địa phương tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận và các trường hợp được bổ nhiệm hạng sau khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo.

Thông tư quy định hai phương án thực hiện bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương. Mỗi phương án nêu rõ từng đối tượng áp dụng, điều kiện và nguyên tắc cụ thể bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức danh, tuân thủ chuẩn nghề nghiệp nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Quy định bổ sung này kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương ở giai đoạn trước do lịch sử để lại, bảo đảm thực hiện công bằng trong chế độ, chính sách giữa giáo viên được tuyển dụng ở các thời điểm khác nhau và thống nhất việc triển khai trên phạm vi cả nước.

Chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp

Thông tư số 93 quy định việc bổ nhiệm chức danh giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên từ các quy định cũ sang chức danh mới tương ứng theo quy định của pháp luật không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, các trường hợp giáo viên do căn cứ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp mà phải bổ nhiệm vào hạng thấp hơn thì được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ. Những trường hợp này được truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Việc bổ sung quy định này nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương vận dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp của việc thăng hạng để hạn chế số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng theo quy định mới, bảo đảm việc chuyển xếp được thực hiện đúng bản chất của quá trình chuyển xếp tương ứng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên, khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua.

Điều chỉnh quy định về trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng II

Kể từ khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, quy định trình độ đào tạo và xếp lương của giáo viên mầm non thực hiện như sau: Hạng IV - trình độ trung cấp, áp dụng lương của viên chức loại B; Hạng III - trình độ cao đẳng, áp dụng lương của viên chức loại A0; Hạng II - trình độ đại học, áp dụng lương của viên chức loại A1.

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT thay thế Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT hiện đã được thay thế bởi Thông tư số 28/2026/TT-BGDĐT) bổ sung hạng I, yêu cầu trình độ đại học, hưởng lương của viên chức loại A2.2 và vẫn giữ quy định trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non hạng II là đại học, áp dụng lương của viên chức loại A1.

Do đó, Thông tư số 93 quy định trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng II là đại học nhằm kế thừa quy định về trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng II đã quy định từ năm 2015, đáp ứng mục tiêu nâng cao trình độ đội ngũ.

Bên cạnh đó, Thông tư số 93 còn bổ sung quy định bổ nhiệm đối với những giáo viên mầm non, phổ thông được tuyển dụng trước ngày 09/4/2026 đã đáp ứng các điều kiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT nhưng chưa được bổ nhiệm chức danh theo quy định trước khi Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành, thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nhà giáo tương ứng theo quy định tại Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT.

Việc bổ nhiệm đối với các trường hợp này cũng không phụ thuộc vào cơ cấu hạng của chức danh. Quy định bổ sung nhằm chuẩn hóa các chức danh nhà giáo, tạo cơ sở cho việc chuyển sang bậc nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức; bảo đảm các chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo chức danh được bổ nhiệm.

Việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 93 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026, do đó, các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và các cơ sở giáo dục cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, thực hiện việc rà soát, xác định phương án bổ nhiệm, xếp lương theo đúng quy định.

Theo chinhphu.vn