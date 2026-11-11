Xuân Viên quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân

Chủ động củng cố hoạt động y tế cơ sở sau sáp nhập, duy trì các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh và từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số... là những nhiệm vụ chuyên môn được Trạm Y tế xã Xuân Viên triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Trạm Y tế xã hiện có 19 cán bộ, gồm 3 bác sĩ, 2 cử nhân y tế công cộng, 1 dược sĩ đại học cùng đội ngũ y sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và 16 nhân viên y tế thôn bản. Sau sáp nhập, Trạm từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, đề án vị trí việc làm, kế hoạch hoạt động; hoàn thiện các thủ tục pháp lý và ký hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội để triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Người dân xã Xuân Viên tham gia khám sức khoẻ định kỳ tại Trạm y tế xã.

Trong 9 tháng năm 2026, công tác khám, chữa bệnh được duy trì với hơn 11.100 lượt người, trong đó có hơn 4.100 lượt khám BHYT, đạt 75% kế hoạch. Trạm chú trọng nâng cao chất lượng, duy trì chế độ trực, giao ban, sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện quy trình kỹ thuật, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh.

Cùng với khám, chữa bệnh, các chương trình y tế dự phòng được triển khai thường xuyên. Chương trình tiêm chủng mở rộng có 135 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các mũi vaccine, đạt 79% kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm, 100% phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén, tư vấn nơi sinh an toàn. Tỷ lệ trẻ từ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi đều giảm so với cùng kỳ. Công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh được chú trọng. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 97,6%, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Nhờ tăng cường truyền thông, giám sát và chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh, trong 9 tháng, trên địa bàn không xảy ra ổ dịch lớn.

Nằm ở địa bàn miền núi, Trạm tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm. Tỷ lệ quản lý bệnh nhân tăng huyết áp đạt 53%, hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đạt 84%, tiểu đường đạt 60%. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Trạm đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 1.200 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên.

Trạm y tế xã Xuân Viên được đầu tư cơ sở, trang thiết bị khang trang, hiện đại góp phần chăm sóc sức khoẻ người dân tốt hơn.

Bác sĩ Lê Minh Thụ - Giám đốc Trạm Y tế xã Xuân Viên cho biết: “Sau sáp nhập, dù khối lượng công việc tăng, nhân lực còn hạn chế, nhưng đơn vị luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng, chống dịch bệnh cho người dân. Trạm tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, tăng cường phối hợp với các thôn dân cư, đẩy mạnh truyền thông và đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn”.

Một trong những hoạt động thiết thực đã được Trạm triển khai trong những tháng cuối năm là chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh cho người dân tại các thôn. Từ ngày 26/10 - 4/11, Trạm phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập tổ chức khám tại Trạm Y tế xã Xuân Viên và các điểm y tế Xuân Thủy, Xuân An. Việc xây dựng lịch khám cụ thể đến từng thôn giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian, hạn chế đi lại, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ y tế tiếp cận, nắm bắt tình trạng sức khỏe cộng đồng.

Thông qua khám định kỳ, người dân được kiểm tra sức khỏe, sàng lọc các bệnh thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch và bệnh mạn tính; được tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, hướng dẫn theo dõi và điều trị khi phát hiện yếu tố nguy cơ. Quá trình thăm khám, người dân được hỗ trợ cập nhật thông tin lên ứng dụng VNeID để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử. Đến nay, 80% người dân trên địa bàn đã được tích hợp sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID, tạo thuận lợi khi đi khám chữa bệnh và theo dõi lịch sử khám.

Từ nay đến cuối năm, Trạm tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện các chương trình y tế mục tiêu, chủ động giám sát và phòng, chống dịch bệnh; tăng cường quản lý bệnh mạn tính, rà soát, làm sạch dữ liệu sức khỏe và hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ nhân viên y tế thôn bản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Hồng Nhung