Liên tiếp phát hiện ung thư từ những tổn thương da bị bỏ qua

Từ những vết đen nhỏ không gây đau, ngứa trên da, nhiều bệnh nhân được phát hiện mắc ung thư tế bào hắc tố. Các chuyên gia cảnh báo, chủ quan trước tổn thương sắc tố bất thường hoặc điều trị kéo dài như bệnh da thông thường có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội phát hiện ung thư sớm.

Hai năm trước khi nhập viện, người đàn ông 60 tuổi phát hiện vết đen ở lòng bàn chân trái nhưng không đi khám do không đau, ngứa hay thay đổi rõ rệt. Khoảng hai tháng gần đây, khi tổn thương phát triển nhanh, trợt loét và chảy dịch lẫn máu, ông mới đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.

Kết quả thăm khám cho thấy tổn thương kích thước 4,1 x 3,5cm, ranh giới không rõ, trung tâm loét. Giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư tế bào hắc tố, loại ung thư da ác tính có khả năng xâm lấn và di căn nhanh.

Đây không phải trường hợp cá biệt được ghi nhận trong thời gian gần đây. Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa qua đã liên tiếp tiếp nhận ba bệnh nhân nữ lớn tuổi cũng mắc ung thư tế bào hắc tố.

Các trường hợp đều có tổn thương xuất hiện từ lâu nhưng không được chú ý đúng mức. Ban đầu, tổn thương dễ bị nhầm với nốt ruồi, chai chân hoặc viêm nhiễm thông thường. Chỉ khi xuất hiện loét, chảy máu, bệnh nhân mới đi khám và được chẩn đoán.

Theo TS.BS Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương), ung thư tế bào hắc tố hình thành từ các tế bào sản xuất sắc tố melanin trong da hoặc niêm mạc. Bệnh nguy hiểm do khả năng xâm lấn sâu, lan đến hạch bạch huyết và di căn tới các cơ quan như phổi, gan, não.

Những ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu Trung ương cho thấy ung thư da đang tạo thêm áp lực đối với hoạt động khám, điều trị. Một nghiên cứu tại bệnh viện trong giai đoạn 2017-2022 ghi nhận 1.133 bệnh nhân ung thư da điều trị nội trú, trong đó gần 70% mắc ung thư biểu mô tế bào đáy. Giai đoạn 2023-2024, bệnh viện tiếp nhận khoảng 300-500 bệnh nhân ung thư da mỗi năm.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Vân - Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Bạch Mai), người dân cần cảnh giác với những nốt ruồi thay đổi kích thước, hình dạng, màu sắc; tổn thương có bờ không đều, nhiều màu; mảng da sần sùi, đóng vảy hoặc vết loét kéo dài, dễ chảy máu.

Đối với tổn thương sắc tố, các bác sĩ thường lưu ý nguyên tắc ABCDE, gồm tính không đối xứng, bờ không đều, màu sắc không đồng nhất, đường kính lớn và đặc biệt là sự thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, không phải mọi tổn thương ác tính đều có đầy đủ các biểu hiện này.

Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng đối với tiên lượng. Khi ung thư còn khu trú, phẫu thuật cắt bỏ có thể giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, đồng thời bảo tồn tốt hơn chức năng và hình thể. Ngược lại, khi khối u xâm lấn sâu hoặc di căn, quá trình điều trị phức tạp hơn, có thể phải phối hợp nhiều phương pháp như phẫu thuật, liệu pháp miễn dịch hoặc thuốc điều trị đích.

Bên cạnh nhận diện tổn thương bất thường, bảo vệ da trước tác động của tia cực tím vẫn là biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ nhiều loại ung thư da. Những người thường xuyên làm việc ngoài trời, có tiền sử cháy nắng nhiều lần, suy giảm miễn dịch hoặc gia đình có người mắc ung thư da cần chú ý hơn đến việc theo dõi sức khỏe làn da.

https://daidoanket.vn/lien-tiep-phat-hien-ung-thu-tu-nhung-ton-thuong-da-bi-bo-qua.html

Theo daidoanket.vn