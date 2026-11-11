Vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng trong nước sáng 11-11 đồng loạt giảm, đưa giá vàng miếng SJC về mốc 139,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trên thị trường quốc tế, vàng mất hơn 100 USD/ounce sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, làm gia tăng sức ép từ kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Sáng 11-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng. Giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của thương hiệu này ở mức 135,2-139,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn và vàng miếng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cũng được giao dịch ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay ở mức 4.033 USD/ounce, giảm 107,6 USD so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Đà giảm mạnh xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 10-11 tại Mỹ, sau khi các chỉ số giá tiêu dùng chung và cốt lõi tháng 10 đều tăng cao hơn dự báo. Số liệu này củng cố nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Kỳ vọng lãi suất tăng đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc đi lên, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.

Ở chiều hỗ trợ, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức vẫn duy trì tích cực. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lượng vàng mua vào trong quý III-2026 đạt 321 tấn, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức bình quân 227 tấn của 5 năm gần đây.

Thời gian tới, giá vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các dữ liệu lạm phát, việc làm của Mỹ, diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc và sức mạnh đồng USD. Những tín hiệu mới về lộ trình lãi suất của Fed cũng sẽ là yếu tố quan trọng chi phối xu hướng kim loại quý.

https://hanoimoi.vn/vang-trong-nuoc-dao-chieu-giam-manh-1765316.html

Theo hanoimoi.vn