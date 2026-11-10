Vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển kinh tế ở Hương Cần

Là xã miền núi, có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, Hương Cần xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nguồn lực nội tại để nâng cao đời sống Nhân dân và thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình đó, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy, trở thành động lực để người dân học tập, làm theo.

Trong ngôi nhà hai tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi, đảng viên Doãn Văn Quýt ở thôn Đồng Tiến chia sẻ: Những năm gần đây, đời sống người dân trong khu dân cư có nhiều chuyển biến tích cực. Ngày càng có nhiều hộ xây dựng nhà ở kiên cố, đầu tư trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các đảng viên trong chi bộ khi luôn đi đầu trong các phong trào, tích cực vận động người dân trồng rừng, cải tạo vườn tạp, phát triển cây ăn quả, chăn nuôi và sản xuất hàng hóa.

Nghề chế biến gỗ phát triển, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 6-7 triệu đồng/người/tháng.

Đảng bộ xã Hương Cần hiện có 46 tổ chức đảng trực thuộc với gần 1.000 đảng viên. Từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ xã đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, kịp thời ban hành quy chế, chương trình, kế hoạch công tác. Hệ thống chính trị từng bước ổn định, bảo đảm hoạt động thông suốt; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, quốc phòng, an ninh được giữ vững, niềm tin của Nhân dân tiếp tục được củng cố.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ, chính quyền xã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ. Cùng với đó, địa phương khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm và kinh tế đồi rừng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gia tăng thu nhập.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, ngày càng có nhiều hộ kết hợp phát triển kinh tế đồi rừng với chăn nuôi đại gia súc, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Với lợi thế diện tích đất lâm nghiệp rộng, xã chú trọng khuyến khích người dân trồng rừng, phát triển cây dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng và chế biến lâm sản, từng bước hình thành các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhiều đảng viên đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ chế biến gỗ, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả đến trồng rừng kết hợp chăn nuôi, thả cá, các mô hình đều góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và lan tỏa kinh nghiệm sản xuất trong cộng đồng. Tiêu biểu như các đảng viên Dương Đức Hòa ở thôn Khang; Doãn Văn Quýt, Kiều Xuân Tạo ở thôn Đồng Tiến; Doãn Đại Dương ở thôn Đồng Quán...

Bí thư Đảng ủy xã Hương Cần Đinh Thị Kiều An (đứng giữa bên phải) kiểm tra mô hình phát triển cây dược liệu dưới tán rừng trên địa bàn xã.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế của từng khu dân cư, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết, đề ra giải pháp xây dựng các tiểu vùng sản xuất nông, lâm sản; khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, vật liệu xây dựng; khu trung tâm kinh tế tổng hợp, thương mại, dịch vụ và khu vực phát triển nghề rừng, chăn nuôi. Việc định hướng sản xuất dựa trên đặc điểm địa hình, điều kiện tự nhiên của từng khu dân cư đã góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tổ chức sản xuất.

Cùng với đó, xã khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân tiếp cận nguồn vốn, mở doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý bán lẻ tại khu vực trung tâm; thu hút doanh nghiệp từ địa phương khác đến đầu tư, khai thác tiềm năng sản xuất vật liệu xây dựng. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước được mở rộng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và làm thay đổi diện mạo địa phương.

Trong quá trình đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã còn tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về trồng cây dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng để vận dụng vào thực tiễn. Các lớp đào tạo nghề trồng nấm, nuôi hươu được triển khai nhằm giúp người dân có thêm kiến thức, lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp. Đáng chú ý, nhiều đảng viên gương mẫu đi đầu xây dựng mô hình, trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân học tập và nhân rộng.

Từ những mô hình cụ thể, vai trò tiên phong của đảng viên không chỉ thể hiện ở kết quả phát triển kinh tế của mỗi gia đình mà còn ở khả năng vận động, tập hợp và lan tỏa tinh thần chủ động vươn lên trong cộng đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, thúc đẩy người dân mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi phương thức sản xuất, từng bước nâng cao đời sống.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Hương Cần tiếp tục xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, khuyến khích người dân phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, tạo nền tảng huy động sức dân, từng bước hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu xây dựng Hương Cần đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Quân Lâm