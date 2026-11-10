Đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn thi công Dự án Luxora Vĩnh Yên

Sáng 10/11, đoàn kiểm tra Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra thực tế tại Dự án Luxora Vĩnh Yên nhằm rà soát tình hình triển khai, tiến độ thi công và công tác quản lý chất lượng công trình.

Hoạt động kiểm tra góp phần đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, đồng thời kịp thời ghi nhận những vấn đề cần hoàn thiện trong quá trình triển khai dự án.

Đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ, chất lượng Dự án Luxora Vĩnh Yên.

Luxora Vĩnh Yên là dự án nhà ở cao tầng tọa lạc tại khu vực Bắc Đầm Vạc, bên hồ Đầm Vạc - một trong những không gian cảnh quan đặc trưng của đô thị Vĩnh Yên. Dự án được định hướng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, mở rộng không gian sống hiện đại tại khu vực ven hồ.

Tại công trường, đoàn kiểm tra đã khảo sát hiện trạng thi công, rà soát các hạng mục đang triển khai và nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện dự án. Các nội dung liên quan đến tiến độ, biện pháp tổ chức thi công, công tác quản lý và kiểm soát chất lượng công trình được tập trung rà soát.

Đây cũng là dịp để cơ quan chuyên môn nắm bắt tình hình thực tế tại công trường, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những nội dung còn hạn chế, bảo đảm dự án được triển khai theo đúng quy định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cùng đại diện chủ đầu tư kiểm tra thực tế tại công trường.

Tại buổi kiểm tra, đại diện chủ đầu tư đã báo cáo, làm rõ những nội dung đoàn kiểm tra yêu cầu; đồng thời tiếp thu ý kiến, yêu cầu của cơ quan chuyên môn và khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát thi công, phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Các hạng mục công trình đang được triển khai thi công, với yêu cầu bảo đảm kỹ thuật và chất lượng theo quy định.

Việc kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình triển khai dự án Luxora Vĩnh Yên, góp phần nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu trong từng khâu thực hiện. Qua đó, hướng tới mục tiêu bảo đảm chất lượng công trình, an toàn trong thi công và hiệu quả đầu tư, đồng thời nâng cao tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Thu Thủy - Nguyễn Toàn