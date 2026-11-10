Vàng miếng, vàng nhẫn SJC tiến sát 142 triệu đồng

Giá vàng thế giới sáng 10-11 tăng mạnh hơn 69 USD/ounce, vượt mốc 4.140 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt duy trì ở vùng giá cao.

Theo bảng giá cập nhật sáng 10-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1kg ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng có giá 137,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137-141,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng có giá 137-141 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng được cập nhật rạng sáng 10-11 ở mức 4.141,4 USD/ounce, tăng 69,3 USD/ounce so với sáng hôm trước.

Đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và giá dầu thô giảm mạnh, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran có thể tìm được giải pháp ngoại giao. Giá năng lượng hạ nhiệt cũng góp phần giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát tại Mỹ.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn chịu tác động trái chiều từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 10 tích cực hơn dự báo, với 165.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%, tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong ngắn hạn, thị trường tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ. Nếu lạm phát tiếp tục cao, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao có thể hỗ trợ đồng USD và gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, tín hiệu lạm phát hạ nhiệt có thể tạo thêm dư địa phục hồi cho kim loại quý.

https://hanoimoi.vn/vang-mieng-vang-nhan-sjc-tien-sat-142-trieu-dong-1765138.html

Theo hanoimoi.vn