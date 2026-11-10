Nguyệt Đức dồn lực xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là hành trình có khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, xã Nguyệt Đức đang bứt phá mạnh mẽ nhờ sự đồng thuận của ý Đảng, lòng dân. Việc huy động mọi nguồn lực và phát huy vai trò chủ thể của người dân đang tạo nên xung lực mới, đưa địa phương thay đổi toàn diện trên cả hai mũi nhọn, hoàn thiện hạ tầng và phát triển kinh tế.

Hạ tầng giao thông xã Nguyệt Đức khang trang, sạch đẹp.

Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã tiền thân đều đạt chuẩn NTM nâng cao (Nguyệt Đức, Trung Hà, Văn Tiến, Trung Kiên), xã Nguyệt Đức sở hữu lợi thế lớn để chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Bộ mặt nông thôn được hiện đại hóa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông với 115,1 km đường liên thôn thảm nhựa, bê tông và 120 km đường điện chiếu sáng... Hạ tầng hoàn thiện đã tạo đà cho kinh tế bứt phá, đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 85 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,81%.

Đáng chú ý, đời sống người dân ngày càng khởi sắc nhờ tư duy sản xuất mới. Điển hình là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thôn Tiên Đài, Đống Cao và hiệu quả từ Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương (34 ha), góp phần giải quyết việc làm tại chỗ. Cùng với kinh tế, tốc độ chuyển đổi số cũng bứt phá mạnh mẽ khi hạ tầng 5G và 13 điểm Wi-Fi miễn phí phủ sóng 100% nhà văn hóa thôn. Sự phát triển toàn diện này còn được trợ lực bởi tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, tạo nền tảng cho Nguyệt Đức phát triển bình yên và bền vững.

Dù sở hữu nền tảng thuận lợi, song xã Nguyệt Đức vẫn đối mặt với áp lực lớn khi áp theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2026 - 2030. Kết quả rà soát cho thấy, hiện xã mới đạt 5/10 tiêu chí và còn 7 nội dung thành phần chưa hoàn thiện. Khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác duy tu hệ thống giao thông, nâng cấp các tuyến kênh mương nội đồng xuống cấp và nâng chuẩn quốc gia cho 3 trường học (Tiểu học Văn Tiến, Tiểu học Trung Hà và Mầm non Trung Hà).

Lĩnh vực môi trường cũng đang là điểm nghẽn do tỷ lệ chôn lấp rác thải sinh hoạt trực tiếp tại 7 bãi rác tập trung vượt quá 70% và bể xử lý nước thải tại thôn Đinh Xá bị hư hỏng nặng. Tiến trình số hóa tại địa phương còn gặp nhiều vướng mắc trong hoạt động thương mại điện tử do thiếu nhân lực dẫn dắt và các chủ thể chưa thạo kỹ năng số. Ngoài ra, việc lắp đặt hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn mới dừng lại ở bước ban hành kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn trong xây dựng NTM, hệ thống chính trị xã Nguyệt Đức đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương và quyết liệt. Ban Chỉ đạo NTM xã được kiện toàn, tổ chức rà soát tiến độ và nắm bắt kịp thời các vướng mắc từ cơ sở. Xã phát động các chiến dịch cao điểm, huy động sức dân ra quân tổng vệ sinh môi trường định kỳ, đồng thời mở các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất và hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn.

Đặc biệt, đối với các tiêu chí đòi hỏi quy trình kỹ thuật phức tạp và nguồn lực lớn, chính quyền xã đã chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để khảo sát thực tế. Việc này không chỉ giúp chuẩn hóa lại toàn bộ số liệu, hồ sơ thẩm định mà còn tạo cơ sở tranh thủ các nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm sớm gia cố hạ tầng bãi rác, sửa chữa trạm xử lý nước thải Đinh Xá và triển khai lắp đặt hệ thống camera thông minh.

Hạ tầng giáo dục được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Đồng chí Lê Văn Thuần - Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng HĐND - UBND xã Nguyệt Đức chia sẻ: Việc sáp nhập địa giới hành chính mang lại cơ hội mới nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ về mặt quản lý và phân bổ nguồn lực. Thời gian tới, xã Nguyệt Đức tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để chuẩn hóa số liệu, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu.

Nguyệt Đức quyết tâm huy động lồng ghép mọi nguồn vốn đầu tư công, tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành để ưu tiên nâng cấp hạ tầng thiết yếu như trạm xử lý nước thải, nâng chuẩn trường học và thúc đẩy thương mại điện tử. Mục tiêu cốt lõi là giữ vững nhịp độ phát triển, duy trì phong trào, đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân sau sáp nhập phải thực chất và bền vững hơn.

Chủ động rà soát và quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, môi trường đã khẳng định hướng đi đúng đắn của Nguyệt Đức trong tập trung mọi nguồn lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương thành vùng quê văn minh, hiện đại và đáng sống.

Trần Tỉnh