Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để sớm thi công công trình xử lý sạt trượt bờ hữu sông Phó Đáy

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa công trình khẩn cấp xử lý sạt trượt bờ hữu sông Phó Đáy, xã Sơn Đông, vào chiều 10/11. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt bờ hữu sông Phó Đáy đã được UBND tỉnh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 3821/QĐ-UBND ngày 4/11/2026, giao Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 36,572 tỷ đồng.

Công trình có quy mô xây dựng gồm tuyến kè dài khoảng 150m, kết cấu tường chắn bê tông cốt thép trên nền cọc bê tông cốt thép, kết hợp rọ đá hộ chân; mái kè gia cố bằng đá lát khan trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Trên đỉnh kè bố trí đường quản lý kết hợp đường vào nhà máy nước hiện có. Đồng thời, sửa chữa khoảng 40m đường vào trạm bơm nước thô.

Công trình nhằm khắc phục sự cố sạt trượt, bảo đảm an toàn công trình đê điều, trạm bơm nước thô, đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ và duy trì nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 9.000 hộ dân thuộc các xã Thổ Tang, Vĩnh Thành, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú.

Bờ hữu sông Phó Đáy, đoạn thuộc địa bàn xã Sơn Đông xảy ra sạt trượt gây nguy cơ mất an toàn cho người dân, ảnh hưởng đến công trình cấp nước sinh hoạt cho hơn 9.000 hộ dân các xã lân cận.

Đến ngày 9/11, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai các bước tiếp theo. Chủ đầu tư dự kiến hoàn tất ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu xây lắp và bảo hiểm công trình để gửi hồ sơ xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường về quy mô, giải pháp thiết kế. Dự kiến sẽ khởi công dự án vào đầu tháng 12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại vị trí sạt lở.

Qua kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị liên quan báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc khẩn trương triển khai các thủ tục tiếp theo, lựa chọn đơn vị tư vấn và nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thống nhất quy mô, giải pháp thiết kế, bảo đảm các điều kiện để sớm khởi công công trình, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa năm 2027.

Nhấn mạnh quá trình triển khai phải tuân thủ quy định đối với công trình khẩn cấp, bảo đảm chất lượng và tiến độ xử lý sự cố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư xem xét, cho ý kiến về quy mô, giải pháp thiết kế, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các biện pháp khẩn cấp khắc phục sự cố theo quy định.

Đối với UBND xã Sơn Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chỉ đạo: Tiếp tục duy trì các biện pháp cảnh báo, lập chốt trực, thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở; chủ động phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi sự cố tiếp tục lan rộng. Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các công việc liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ công trình.

Đối với Trung tâm Nước sạch nông thôn và Quan trắc bảo vệ môi trường, cần có phương án bảo vệ trạm cấp nước thô và tuyến ống dẫn nước, duy trì an toàn cấp nước, không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng phục vụ.

Thúy Hường