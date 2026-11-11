Cơ chế “luồng xanh”: Biến cam kết thành hành động

Nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026, Phú Thọ quyết liệt áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Giải pháp đột phá này giúp cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục, tạo đòn bẩy thu hút nguồn vốn và tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cơ chế "luồng xanh" tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm đưa dự án vào hoạt động.

Cắt giảm thời gian, khơi thông dòng vốn

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng bứt phá ấn tượng. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 46.781 tỷ đồng, bằng 80,6% kế hoạch năm và tăng 6,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa giữ vai trò trụ cột với 41.830 tỷ đồng, tăng 7,7%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.951 tỷ đồng. Đáng chú ý, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 7.936 tỷ đồng, tăng 45,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 16.508 tỷ đồng, tăng 44,4% so với cùng kỳ.

Thành công này không phải là ngẫu nhiên, mà là quả ngọt đến từ chiến lược chuyển mình mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tỉnh đã quyết liệt thí điểm cơ chế “luồng xanh”, một giải pháp đột phá trong giải quyết TTHC, biến cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp thành những hành động cụ thể và hiệu quả.

Trước đó, ngay từ những tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã ký ban hành Quyết định số 968 ngày 27/3/2026 cùng các quyết định sửa đổi, bổ sung nhằm áp dụng thí điểm cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết TTHC. Cơ chế này tập trung vào 2 mũi nhọn trọng tâm: “Luồng xanh 24 giờ” áp dụng xử lý trong vòng 1 ngày làm việc đối với các TTHC thiết yếu, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian chờ đợi; “Luồng xanh 50%” cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết so với quy định pháp luật hiện hành đối với các dự án đầu tư trọng điểm và các thủ tục phức tạp.

Bên cạnh đó, tỉnh liên tục rà soát, cập nhật danh mục thủ tục và dự án áp dụng, điển hình như việc bổ sung 4 dự án khu đô thị sinh thái tại xã Thịnh Minh; việc áp dụng cơ chế “luồng xanh” hoàn thành các thủ tục đầu tư trong thời gian 1 tuần cho dự án của Công ty Toyota Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng để Toyota Việt Nam triển khai kế hoạch hiện đại hóa hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng xu hướng chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp ô tô. Tín hiệu tích cực từ cơ chế này phản ánh qua các con số thực tế khi trong quý III/2026, toàn bộ 507 hồ sơ thuộc “Luồng xanh 24 giờ” đều được giải quyết đúng và trước hạn. Với “Luồng xanh 50%”, 33/37 hồ sơ đã hoàn tất xử lý. Cùng với đó, bộ máy hành chính tỉnh đã xử lý thành công 51.479/52.066 hồ sơ cấp tỉnh, đạt tỷ lệ đúng và trước hạn tới 98,87%. Đồng thời, 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đạt tỷ lệ trực tuyến gần 94,7%, giảm chi phí và thời gian đi lại cho nhà đầu tư.

Niềm tin gõ cửa nhà đầu tư

Cơ chế “luồng xanh” không dừng lại trên giấy tờ mà đã tạo hiệu ứng lan tỏa thực tế, mang lại niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và các tập đoàn đa quốc gia. Đánh giá về môi trường đầu tư tại địa phương, ông Motojima Katsuhide - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko Hòa Bình chia sẻ: Trong quá trình triển khai xây dựng nhà máy trên địa bàn tỉnh, công ty đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng. Sự thành công của dự án Meiko Hòa Bình giai đoạn 1 đã trở thành thỏi nam châm thu hút Tập đoàn Meiko tiếp tục khởi công dự án nhà máy thứ 2 tại Khu công nghiệp Yên Quang với tổng vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng vào giữa năm 2026. Đồng thời, tiếp tục đón nhận biên bản ghi nhớ đầu tư nhà máy thứ 3 của Meiko trên địa bàn vùng Nam tỉnh trong tháng 8.

Bên cạnh những điểm sáng, tỉnh cũng thẳng thắn lắng nghe những khó khăn thực tế thông qua các hội nghị đối thoại trực tiếp và chương trình “Cà phê doanh nhân” hằng tuần. Tại hội nghị đối thoại diễn ra vào cuối tháng 9/2026, đại diện các doanh nghiệp phản ánh nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng, TTHC, tiếp cận vốn, nguồn nhân lực và hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh...

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, tỉnh cam kết tiếp tục kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, luôn lắng nghe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, giải quyết ngay các vấn đề thuộc thẩm quyền và không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Biến cam kết thành dòng chảy kinh tế

Mặc dù đã đạt được những kết quả khởi sắc, bài toán đặt ra cho tỉnh trong chặng đường còn lại của năm 2026 vẫn đầy thách thức. Tỉnh đang vận hành hệ thống hành chính sau sắp xếp với hơn 2.000 thủ tục, đồng thời đặt ra các mục tiêu phát triển lớn như hỗ trợ ít nhất 46 dự án đi vào sản xuất, đón thêm hơn 1.500 doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng cuối năm để nâng tổng số doanh nghiệp cả năm lên 5.000 với khoảng 50.000 tỷ đồng vốn đăng ký.

Nhìn nhận tầm quan trọng của việc biến cam kết thành hành động, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh tại các cuộc họp quan trọng của tỉnh với các sở, ngành, địa phương: Ý nghĩa kinh tế thực sự của “luồng xanh” phải được đo lường bằng khả năng chuyển hóa dòng vốn đăng ký thành nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và việc làm thực tế. Đối với doanh nghiệp, thời gian chờ đợi ngắn hơn giúp tiết kiệm chi phí bộ máy và chi phí cơ hội, nhưng đối với địa phương, thước đo thành công là tiến độ thực hiện dự án và thời điểm đi vào vận hành.

Khi các quy trình pháp lý được rút ngắn, mặt bằng sạch được bàn giao đúng hạn và chính quyền luôn đồng hành giải quyết khó khăn, niềm tin của các nhà đầu tư sẽ chuyển hóa thành những nhà xưởng bề thế cùng những dây chuyền sản xuất hiện đại. Sự quyết liệt trong thực thi cơ chế “luồng xanh” chính là nền tảng vững chắc để Phú Thọ bứt tốc, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026 và khẳng định vị thế trung tâm phát triển mới của vùng.

Hồng Trung