Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Cẩm Khê

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Cẩm Khê đang được tập trung giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo quỹ đất sạch phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng. Từ đó, thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Đơn vị thi công hoàn thiện hạ tầng giao thông tại khu tái định cư Đồng Bạc, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án KCN Cẩm Khê.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 450ha tại xã Cẩm Khê. Trong đó, 22,7ha được sử dụng để xây dựng đường nối quốc lộ 32C vào KCN và trạm bơm tiêu; diện tích xây dựng hạ tầng KCN là 427,3ha. Đến nay, dự án đã hoàn thành GPMB 353,81ha; UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho chủ đầu tư với diện tích 333,3ha.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Cẩm Khê được giao tiếp tục thực hiện GPMB đối với 16,27ha, liên quan đến 164 hộ dân theo thông báo thu hồi đất. Qua kiểm kê thực tế có 132 hộ. Đến nay, diện tích đã hoàn thành bồi thường, GPMB đạt 11,71ha. Diện tích GPMB còn lại, UBND xã Cẩm Khê đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 27 hộ dân, tổng kinh phí 31,585 tỷ đồng, tương ứng diện tích 3,41ha.

Cùng với đó, cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 9 hộ dân có diện tích thu hồi 2,53ha, với tổng kinh phí đề nghị 23,181 tỷ đồng.

Đối với công tác tái định cư, 5 khu tái định cư của dự án đã hoàn thành GPMB và giao đất ở cho các hộ dân theo quy định. Trong đó, 4 khu đã hoàn thành hạ tầng, khu tái định cư Đồng Bạc đạt khoảng 95% khối lượng hạ tầng.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận, phối hợp thực hiện công tác kiểm đếm, bàn giao mặt bằng. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư kịp thời bố trí kinh phí chi trả bồi thường theo phương án được phê duyệt.

Việc đẩy nhanh tiến độ GPMB có ý nghĩa quan trọng, góp phần sớm hoàn thiện hạ tầng KCN Cẩm Khê, nâng cao khả năng thu hút đầu tư và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lệ Oanh